Cum și-a educat Romanița Iovan fiul: ”Mi-a zis că vrea să câștige bani. I-am dat să spele rufe și 50 de lei”

Romanița Iovan, 58 de ani, este una dintre creatoarele de modă de succes din România. Nu de ieri, de azi. Este un nume respectat în fashion în ultimele trei decenii, aceasta după ce a fost fotomodel.

Cariera ei a gravitat în jurul modei, succesul i-a surâs în țară, apoi în străinătate, pe vremea când câștiga un concurs la Nürnberg și un premiu de 500 de mărci germane. În 1991 și-a deschis propria casă de modă.

”Am fost femeie de carieră”

Mai târziu, în urma relației cu fostul pilot Adrian Iovan, s-a născut fiul celor doi, Albert. Puștiul este pilot de raliuri! Acum în vârstă de 16 ani, Albert a venit la timpul potrivit pentru femeia de succes. Romanița și-a născut fiul pe când avea 41 de ani.

”Eu nu am vrut copil, am vrut carieră, am fost femeie de carieră. Până la urmă, când a fost momentul, era chiar când eram independentă, şi din punct de vedere al carierei, şi financiar, şi am putut să mă ocup de Albert, ceea ce a fost super bine pentru amândoi. Nu am avut niciodată sentimentul că aş fi vrut să fac copil mai devreme. Dacă aş da timpul înapoi, aş face la fel”, a explicat Romanița Iovan în cadrul podcast-ului ”Ameritat” cu Ameri Nasrin.

L-a învățat ”scump”

În ianuarie 2014, pilotul Adrian Iovan a murit într-un accident aviatic în Munții Apuseni. La momentul respectiv, el pilota o cursă umanitară. În fiecare an de la tragedie, Romanița Iovan și fiul ei, Albert, merg la locul unde s-a produs accidentul pentru a-l comemora. Tânărul a crescut fără tată, de la 7 ani.

Totuși, Albert este lăudat de mama lui. Mai ales că este un fan împătimit al sporturilor extreme.

”Am avut, ca să zic aşa, norocul că Albert a trăit lângă cei doi părinţi cei şapte ani, adică cei şapte ani de acasă. Educaţia pe care a primit-o de la Adrian, în cei şapte ani, a contat extraordinar. O mamă curajoasă are un copil curajos! Nu poți crește un copil bine știind ce frici ai în tine. Da, când e pe circuit, am emoții, mai ales că trebuie să-l filmez”, a povestit Romanița Iovan.

Soția lui va fi recunoscătoare fiindcă Albert știe să spele la mașină, și rufe, și vase. „Mama, vreau să câștig niște bani”, mi-a zis. I-am dat să spele rufele. Îi dădeam 50 de lei pentru fiecare mașină spălată. Și venea prea des până când i-am zis: „Nu mai spăla deloc, ești prea scump pentru mine”. Știe să se descurce, până la urmă. Dar continuă să spele vase, rufe, i-am creat independență”, Romanița Iovan:

”Mama, să știi că eu țin la sănătatea mea”

Mama își laudă fiul că se ține departe de tentațiile nocive, care apar de la o vârstă fragedă, mai ales când există presiunea de a fi cool în anturaj.

”Acum sunt tentațiile foarte mari și mult mai multe pericole de când eram eu adolescentă. În primul rând, informațiile. Care de multe ori pot fi false. I-am zis să consulte mai multe surse, la orice vrea să facă. La 15 ani, i-am zis: «Albert, orice ți se întâmplă, oricât de grav e, să-mi zici!». Dacă e grav, poate mai pot repara ceva. Nu m-a pus într-o situație de acest gen. Mi-a zis: «Mama, să știi că eu țin foarte mult la sănătatea mea! N-aș face ceva care să-mi împieteze sănătatea». Știi la ce mă refer”, i-a transmis Romanița Iovan lui Ameri Nasrin.

