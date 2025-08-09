Rebecca a ales o vacanță cât se poate de autentică: departe de platou, dar aproape de ceea ce o încarcă cu adevărat – natură, liniște și oameni dragi. „În principiu am dormit enorm, am călărit prin câmpuri și am fost în vacanță cu prietenul meu”, povestește actrița.

Simplitatea acestui tablou ascunde o încărcătură emoțională profundă – în mijlocul câmpului, pe cal, cu aer curat și animale în jur, Rebecca și-a regăsit liniștea și energia de care are nevoie pentru un nou sezon intens la filmări. „Probabil timpul petrecut cu calul și pisicile mele… în general, animalele mă liniștesc foarte mult”, mărturisește ea.

Dincolo de liniștea zilelor petrecute în natură, au existat și momente cu adevărat memorabile în care a râs foarte mult: „Clar, când aproape cad de pe cal, dar cumva reușesc să mă țin – e o bucurie că nu am murit”, spune cu umor Rebecca, reconfirmând acea doză de autoironie pe care o transmite adesea și personajului său. Iar dintre amintirile pe care le-ar păstra oricând în suflet, actrița menționează cu emoție: „Plimbările cu bicicleta cu cea mai bună prietenă și mirosul de tei. Asta a fost vara mea”.

Chiar dacă vacanța a fost o binecuvântare, i-au lipsit foarte tare platoul de filmare și atmosfera alături de colegi: „Cel mai mult mi-au lipsit colegii și echipa, toate glumele amuzante pe care le facem pe platou. Avem o energie specială acolo”.

Întrebată cum ar vedea un episod special de vacanță pentru Alexia, actrița nu a ezitat să răspundă în stilul caracteristic al personajului pe care îl interpretează: „O vacanță în Maroc alături de Tudor, știind că Ana e undeva închisă probabil”, a încheiat ea.

