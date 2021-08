Diva a petrecut la Monaco cei 52 de ani. Împreună cu Ayan, fiul ei, și cu Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a mers la un restaurant unde a servit preparate alese.

Vedeta a imortalizat momentul, a făcut și poze, iar apoi a transmis un mesaj pe Instagram.

„Azi am vrut să …SIMT. Să mă bucur de copil, de bărbat și… de prietenii care mi-au trimis flori, urări faine și atâtea gânduri bune. Ador să am casă plină de flori albe…, iubesc să am oamenii dragi lângă mine, mi-e dor de mor de cei din familie care-s prin prea multe țări, dar i-am simțit, auzit și pupat pe toți, chiar și de la distanță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

M-au bucurat mult toate semnele de drag de la colegii mei de la Pro, de la Masked Singer România , de la foști colegi și de la oameni pe care nu i-am văzut de ani buni…

Am avut o zi frumoasă, am trăit-o din plin, am răspuns mai puțin la telefon și mult mai mult la… zâmbetele de la Ayan și de la Felix. Am TRĂIT o zi minunată. Va mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la zâmbetul meu de azi… și de fiecare zi, când se întâmplă să fiu fericită, sănătoasă și iubită. Ca-n urările voastre.”, a transmis vedeta.

De curând, Mihaela Rădulescu a dezvăluit și ce tratamente face pentru a se menține tânără.

„Eu nu-mi pun pe față nu știu ce creme cu retinol. După părerea mea, cremele cu nu știu ce colagen și vitamine, puse pe față, nu-mi fac nimic. Dar tot ce-ți pui în venă, intră mult mai repede în sistem și rezolvă. Îmi fac supradoză de vitamina C, de magneziu, de calciu, de fier, dar mi le fac regulat.”, a spus ea pentru cancan.ro.

Citeşte şi:

O femeie terorizată de fostul iubit se teme că va fi omorâtă cu ordinul de protecție în mână. „Poliția îi dă un avertisment, apoi el se răzbună”

Țara noastră vinde 700.000 de doze de vaccin Irlandei, unde 72% dintre cetățeni sunt imunizați. „România are în continuare suficiente doze”

Ce reclame vă apar când citiți siteurile de știri? ”Ignoranța artificială”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Alice Peneacă, complet dezbrăcată! Imaginea necenzurată a fost scăpată pe net

Playtech.ro BOMBĂ! Ce i-a făcut Mr. Pink lui Irinel Columbeanu într-o parcare. Fostul soț al Monicăi Gabor a rupt tăcerea abia acum

Observatornews.ro Fiica rezultată în urma unui viol și-a răzbunat mama, la mai bine de patru decenii după abuz. E primul caz de acest gen, în Marea Britanie

HOROSCOP Horoscop 4 august 2021. Scorpionii trebuie să se protejeze de emoțiile negative care îi pot influența

Știrileprotv.ro Ce a făcut sportiva care a primit nota 0.0 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. VIDEO aici

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!