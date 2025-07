Cum vrea Irina Columbeanu să câștige bani în România. Are în plan să-i doneze totul tatălui ei

Aflată de aproape două săptămâni în România pentru a-și vizita tatăl, internat într-un azil din Ghermănești, Irina Columbeanu și-a exprimat dorința de a câștiga bani în țara natală prin colaborări în mediul online. Adolescenta, care locuiește în prezent în Malibu alături de mama ei, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, Mr. Pink, a mărturisit că vrea să se implice în campanii de promovare pe rețelele sociale, acolo unde are un număr considerabil de urmăritori.

Potrivit declarațiilor sale, Irina vrea ca o parte din banii obținuți să-i fie oferiți tatălui ei, Irinel Columbeanu, ca formă de sprijin în perioada dificilă pe care acesta o traversează. Gestul adolescentei a fost apreciat de public, mai ales că vine într-un moment în care fostul milionar din Izvorani se confruntă cu grave probleme financiare și de sănătate.

„O să petrec cât mai mult timp cu tatăl meu și cu familia mea la Bacău. Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

În scurt timp, Irina se va muta la New York, unde urmează să înceapă studiile la o universitate de prestigiu, însă până atunci își dorește să rămână activă în mediul online și să susțină campanii care să-i reflecte valorile și personalitatea.

Irina Columbeanu și-a vizitat tatăl la azil

Irina, în vârstă de 18 ani, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a ajuns în România în mare secret și a mers imediat în vizită la tatăl ei, care se află de mai mult timp la azil. Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești, unde locuiește fostul milionar, a povestit despre întâlnirea lor.

„Irinuca a venit sâmbătă, la azil, și-a vizitat tatăl, s-au îmbrățișat, au plâns de bucurie. S-au retras în camera lui, au stat un timp la povești. Irinuca i-a adus și niște mici daruri, dar adesea îi trimite bani de buzunar, și din America, unde locuiește și muncește.

Zilele acestea, Irinuca l-a luat în oraș, la masă, l-a răsfățat cu bunătăți culinare. Irinuca ține foarte mult la tatăl ei, au locuit mulți ani împreună, la vila din Izvorani, el a răsfățat-o ca pe o prințesă, iar acum îi întoarce binele. Este un exemplu de copil. Irinel este atât de fericit! A uitat și de necazuri și de problemele de sănătate! Irinuca este totul pentru el, este unicul său copil”, a declarat acesta pentru Click.