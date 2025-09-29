Odată cu lansarea noului sezon MasterChef România, care se vede la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, Libertatea a stat de vorbă cu Cătălin Scărlătescu, jurat care și-a amintit de debutul emisiunii, din urmă cu foarte mulți ani, când avea mai multe kilograme decât acum.

Cum a decis Cătălin Scărlătescu să slăbească

Celebrul bucătar ne-a dezvăluit cum a decis să slăbească, după ce a ajuns la 148 de kilograme. Iar provocarea unui bun prieten l-a făcut să ia această hotărâre, după ce a mâncat mai mult de o găleată cu mâncare.

„Eram mai grăsuț. Am 50 și ceva de ani, te rog frumos. Nu știi cum se face? Nu mănânci! În loc să mănânci… Pe vremuri, când aveam 148 de kilograme, un prieten din gașca mea, într-o zi mi-a zis: «Băi, gata, e petrecere». Perfect! Și am stat 12 ore la masă. Și a adus o găleată… Și ce băgam eu în gură, băga și el în găleată. Și după două găleți și jumătate, am zis: «Băi, gata»! Atât am mâncat eu în ziua aia: două găleți și jumătate. Cât un bivol! Nu m-am cântărit niciodată. Și am zis: «Bă, nene, gata! Din momentul ăsta trebuie să iau o decizie, că nu se mai poate». A fost greu”, a spus Cătălin Scărlătescu în exclusivitate pentru Libertatea despre momentul în care a decis că trebuie să slăbească.

Pe lângă emisiunea MasterChef, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au mai fost implicați într-un proiect la PRO TV, care s-a văzut și pe VOYO: „Pe drumul gustului”. În acea emisiune, cei trei chefi au mers prin țară și le-au arătat telespectatorilor rețete vechi și noi.

Bucătarul, impresionat de rețetele vechi din țară

Întrebat dacă a învățat vreo nouă rețetă pe care să o gătească în viitor, Cătălin Scărlătescu ne-a spus că și dacă s-ar raporta doar la rețetele pe care deja le-a uitat din emisiunea „Pe drumul gustului”, tot ar putea să gătească încă 200 de ani de acum înainte.

„Dacă vrei, îți spun acum 27.863 de rețete omlete. Dacă aș găti din ce am uitat de la oamenii ăia, tot am ce să gătesc vreo 200 de ani. Gândește-te că pe unde te duci, în simplitatea lor, oamenii au niște rețete care nu sunt reinventate. Băbuțele noastre superbe nu reinventează nimic. Au, nene, coca aia pe care au învățat-o de la străbunicele lor. Pe aia o fac, nu există altceva. Nu există creație la țară. Nu există! Și bine fac că nu există. Că altfel s-ar duce pe pustiu”, a afirmat Cătălin Scărlătescu pentru Libertatea.

