Cuza și Emi au spus ce nu s-a văzut la „Asia Express”. Echipa lor a stabilit două recorduri în concurs

Întrebați care au fost cele mai dure momente din competiție, Emi a dezvăluit că el și Cuza au stabilit două recorduri. Au stat peste patru ore la autostop și au căutat cazare până după miezul nopții. Acestea au fost clipele extrem de dificile pentru ei.

„Pentru mine şi Cuza cel mai greu a fost autostopul! Plus distanţele imense parcurse în Turcia. Pentru doi băieţi, în plină pandemie şi cu toate rigorile impuse de lockdown, a fost cumplit! Şi am mai sesizat ceva, era imposibil să nu existe o regulă destul de clară: dacă se întâmpla să avem noroc cu autostopul, era clar că ghinionul se muta la cazare şi invers! Am înregistrat şi nişte recorduri, demne de toată lauda: patru ore de stat la autostop, respectiv record de căutat cazare – până la 1.30 dimineaţa”, a declarat artistul.

Pe parcursul competiției, cei doi concurenți s-au bucurat de toate probele, le-au făcut pe toate, nu au sărit peste niciuna, chiar dacă de multe ori le-a fost greu, chiar dacă s-au gândit să renunțe la competiție. „Au fost foarte multe momente în care efectiv am zis «Gata! Nu ne mai pasă!», dar erau momentele alea de 20-30 de minute de nervi şi încărcătură!

Am fost super dedicaţi concursului, pentru că eu nu suport să pierd niciodată, tocmai de asta am fost foarte vulcanici şi pasionali în acelaşi timp, iar dorinţa noastră încă de la început a fost să lungim experienţa asta incomparabilă cât mai mult posibil”, a dezvăluit și Cuza pentru VIVA!.

Pe parcursul competiției, Cuza și Emi au încercat să aibă o relație bună cu echipele adverse, cu soții Natanticu au mai avut mici discuții, chiar și cu surorile Buble, însă nimic semnificativ. „Noi, de fel, suntem nişte băieţi foarte prietenoşi, aşa că ne-am înţeles foarte bine cu toate echipele.

Cu Connect-R, Shift, Lidia şi Alexandra ne ştiam dinainte, iar pe parcurs am descoperit acolo nişte oameni incredibili. Toţi ne sunt super dragi acum! Totuşi, în timpul show-ului, cel mai mult m-am apropiat de Adriana şi Maria-Speranţa & Lorelei şi Zarug”, au precizat cei doi.

În prezent, „Asia Express” a ajuns în Georgia.

