Acum 3 ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta au decis să adopte o fetiță dintr-un centru de plasament. Maria a venit în familia lor, însă adaptarea nu a fost deloc una ușoară. Cei doi mai au doi copii, o fată și un băiat, Andrei fiind fiul politicianului din căsnicia cu Roxana.

Soția lui Victor Ponta mărturisește că la început a întâmpinat multe dificultăți cu Maria, mai ales că procesul de adopție a fost unul greu. Daciana Sârbu a apelat la ajutorul psihologilor pentru a o ajuta pe fetiță să se adapteze la noua viață.

„A fost cu totul diferit, evident. Am fost și pregătiți, ajutați de psihologi. Dificilă a fost adoptarea ei, adaptarea la reguli, relația cu Irina, sora ei mai mare. Au fost niște etape.

Cu școala a fost dificil, rutina de a sta în bancă. Rutina de a învăța… O rutină pe care nu o avea. Nu o avea pentru că nu se lucrase cu ea. Cu răbdare și iubire, totul a mers pe drumul cel bun”, a mai spus Daciana Sârbu despre fetița adoptată împreună cu Victor Ponta, potrivit Fanatik.

În București, Daciana Sârbu deține o cofetărie și se ocupă în detaliu de această afacere. Ea nu mai are timp și de alte afaceri. „Nu m-am gândit la o altă afacere. Avem un proiect de suflet, cu Maria, care e de trei ani în familia noastră, trebuie să fiu și acolo, lângă ea. Cofetăria e și ea copilul meu și are nevoie de timp.”

Recomandări DOCUMENTE. Politizarea primăriilor în lumina reflectoarelor: rețeaua PNL, implicată în organizarea concertului lui Robbie Williams din București

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cum a început Daciana Sârbu propria afacere

Soția lui Victor Ponta a fost ajutată de partenerul ei pentru a deschide această cofetărie. Daciana Sârbu declară că a fost dintotdeauna pasionată de gătit. În pandemie, afacerea nu a mers foarte bine, iar creșterea prețurilor a fost destul de grea.

„Pasionată am fost de gătit tot timpul. Mi-a plăcut zona asta de gastronomie. Făceam mâncare și pentru prieteni, și pentru vecini. Recunosc că soțul mi-a zis…

Așa am început. Nu prea existau patiserii atunci. Cu un restaurant era greu și am zis să deschid o cofetărie. Eu îmi imaginam că o să merg cu Irina să mâncăm dulciuri, într-o cofetărie de vis, dar Irina nu mănâncă dulciuri… Cam așa s-a născut această afacere.

Ne-a mers bine în pandemie. Ne-am organizat foarte bine pe livrări. Ne-am concentrat să comunicăm că suntem safe. Apoi am avut o situație destul de dificilă cu războiul, cu inflația. A fost greu cu creșterea prețurilor, dar ne-am descurcat.”

Recomandări PORTRET. Un bărbat cu dizabilități din Făurei schimbă destinele tinerilor romi, pe care îi convinge să meargă la facultate: „Avem astăzi ingineri, medici”

Daciana Sârbu, mărturisiri despre fiica adoptată

În decembrie 2020 s-a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Micuța avea 6 ani pe atunci.

Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar și a făcut mărturisiri despre fetița adoptată. Decizia de a avea încă un copil a fost luată în familie, nu doar de Daciana și Victor Ponta. Cei doi s-au sfătuit cu copiii lor, cu Andrei și cu Irina.

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor, lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie.

Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj poţi. Am luat decizia când eram toţi.”

Aceasta a mai povestit și cum a decurs prima întâlnire cu Maria, fetița pe care au adoptat-o. „Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, a mai declarat Daciana Sârbu.

Playtech.ro Gabriela Cristea a apărut băută la TV? Acuzații șocante: 'Stare vizibilă de incoerență'

Viva.ro Cum arată acum Gogoașă din Trăsniții. Cu ce se ocupă în prezent, după ce s-a operat de cancer: 'Pentru bani...'

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Irinel Columbeanu se întoarce în afaceri și dezvăluie cum a falimentat: ”A dus la tocarea întregii averi”! Exclusiv

Știrileprotv.ro Emilia Ghinescu, transformare incredibilă. Cum a reușit să slăbească 50 de kilograme. GALERIE FOTO

Observatornews.ro Şi-a comandat haine de peste 600 de lei, dar când a deschis coletul şi a văzut ce a primit a sunat imediat la poliţie

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Ce i s-a întâmplat unei tinere care a leșinat într-o parcare din București: 'Nu pot să îmi revin din plâns'