Daiana Anghel și Sorin Gonțea, care au devenit publicului larg după ce au participat la Power Couple, emisiunea de la Antena 1, s-au despărțit, anunțul fiind făcut de vedetă. „Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cat și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”, și-a început ea confesiunea.

De ce s-au despărțit Daiana Anghel și Sorin Gonțea

Ulterior, Daiana Anghel a spus motivul pentru care ea și Sorin Gonțea au ajuns la separare. „Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat.

Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine”. Dar n-ar fi fost acel „bine” sincer, ci mai degrabă un confort.

O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie. Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată”.

Recomandări Omisiuni și inexactități în declarațiile de avere ale unei angajate APIA și ale soțului ei, un lider local AUR. Politicianul a trecut greșit de 13 ori prenumele nevestei sale

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cum au luat cei doi decizia

Din declarația ei, Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-ar fi despărțit de mai multă vreme, însă au păstrat tăcerea. „Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost.

Ne-am lăsat timp sa trăim aceste momente de desprindere în tihnă, fără păreri nesolicitate din exterior, fără ochi aținti asupra noastră. Oricât de liniște ar fi, tot doare și ultimul lucru de care ai nevoie în astfel de momente este să te simți sub lupa celorlalți.

Așa ca ne-am dat acest timp. Și singurul motiv pentru care există această postare, e ca ne știți împreună încă de la începutul meu cu voi. În rest, este un subiect pe care nu-mi doresc să-l dezvolt cu absolut nimeni, fie ca e vorba de voi, de cunoștințe care abia acum află sau rude. Suntem bine și vrem să fim bine în continuare. ❤️ Atât”, a mai dezvăluit ea.

Recomandări Decizia luată de Ministerul Culturii după ancheta Libertatea privind biletele revândute de la Castelul Peleș: „Vom înainta raportul către organele judiciare”

Daiana Anghel și Sorin Gonțea și-au testat relația la Power Couple

În 2024, Daiana Anghel, beauty consultant cu o comunitate foarte puternică în social media, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea au intrat în competiția Power Couple România – La Bine și la greu, competiție pe care au și câștigat-o.

„Între noi lucrurile s-au construit în timp. Ne iubim foarte mult, dar a fost ceva ce s-a construit pas cu pas. Noi avem aproape 10 ani de când suntem împreună și încă sunt lucruri pe care nu le știm unul despre celălalt”, a punctat Daiana atunci.

Căsătoriți civil din 2019, Daiana și Sorin și-au organizat nunta în 2021, amânând evenimentul cu un an, din cauza pandemiei. Acum, în 2025, au anunțat divorțul.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Pe cine vrei ca primă-doamnă a României dintre Ilinca Simion și Mirabela Grădinaru - partenera lui Nicușor Dan?

Urmărește-ne pe Google News