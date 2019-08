De Andreea Romaniuc Archip,

Cei trei au ajuns în Halkidiki imediat după tornada care a omorât câțiva turiști, între care și doi români, și a speriat teribil alte vedete aflate în concediu în Grecia la vremea respectivă: Mihai Bobonete, Andi Moisescu, Raluca Moianu și Romanița Iovan.

„Am ajuns în Grecia exact în dimineața de după furtună, nu a fost o imagine frumoasă. Nu știam ce se întâmplase, dar când am ajuns la hotel, ni s-a povestit. Cel mai rău lucru care ni s-a întâmplat nouă a fost că am stat fără curent două zile. De fapt… acel rău a fost spre binele nostru, fiindcă nu am avut parte de telefon și tabletă și copilul s-a jucat foarte mult. Aș fi vrut să mai oprească curentul vreo două zile. Asta a fost experiența noastră, păcat de oamenii care au murit și au fost răniți”, a declarat, pentru Libertatea, Ecaterina Ladin.

Joacă la maximum cu copilul, nici o poză cu turiști

În vacanța pe meleaguri elene, actrița a fost tot timpul la dispoziția fiului său.

Mai mult, deși nu trecut chiar neobservată în concediu, Ecaterina a reușit să aibă parte de intimitate. Și asta, pentru că turiștii s-au mulțumit cu socializarea în trecere, fără a o solicita pentru o sesiune de autografe sau de poze.

Ecaterina Ladin

„Mi-am luat 3 cărți, în speranța că pe una reușesc să o termin. 13 pagini, atât am reușit să citesc, dar nu îmi pare rău, fiindcă tot timpul am stat cu copilul, cu familia, am dormit cu copilul, m-am jucat, m-am plimbat cu el, ceea ce nu reușesc să fac în timpul anului.

M-au recunoscut turiști, dar, pentru prima dată, nu s-a apropiat nimeni. Mă recunoșteau, zâmbeau de parcă eram complici la ceva, ne salutam și ne despărțeam. Eu, foarte fericită că am scăpat de poze, fiindcă eram nemachiată, necoafată”, ne-a mărturisit interpreta Dalidei din serialul „Las Fierbinți”.

Actrița joacă rolul secretarei de la primărie din Las Fierbinți

În șase spectacole, din toamnă

Pe lângă serialul-fenomen difuzat la PRO TV și pentru care actorii filmează acum al 16-lea sezon, toamna se anunță plină pentru Ecaterina.

Actrița are agenda plină de spectacole de teatru și de musicaluri: „Scripcarul pe acoperiș”, „Mamma Mia”, „My Fair Lady”, „Prenumele”, „Cina de adio” sau „Stele rătăcitoare”.

Citeşte şi:

Cum l-a cerut Andreea Bălan… de naș pe Aurelian Temișan. „Ultimii 7 ani i-au apropiat și la bine, și la necaz”

GSP.RO Simona Halep, replică memorabilă în conferința de presă. Sfioasă, canadianca a reacționat și i-a făcut pe toți să râdă: „Nuu, nu spune asta!”

Unica.ro Motivul pentru care fiul lui Marcel Toader nu va mosteni nimic. Marcel avea 2 firme si un apartament in centrul Capitalei

Viva.ro Femeile din viața lui l-au uitat! Doar una dintre cele 6 soții vine azi la înmormântarea lui Marcel Toader! E singura cu care a păstrat o relație bună