Damian Drăghici a povestit că lupta cea mai puternică pe care a dus-o a fost cea cu zahărul, și nu cea cu kilogramele. El a renunțat la zahăr în dieta pe care a avut-o, dar și la gluten, carbohidrați și lactate. S-a gândit mai ales la sănătatea lui, dar și la siluetă.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde… pe timp de iarnă am undeva la 97-99, iar vara am 89-91.

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a dezvăluit Damian Drăghici.

Și a continuat: „Combinația celor 3 e cea mai gravă. Zahărul, glutenul și lactatele. (…) Înainte de slăbit e mai important felul în care te simți decât slăbitul. De obicei, zahărul nu face altceva decât să îți pună o perdea pe ochi. Cade asupra capului un nor gri. (…)

În zilele în care mi-e poftă de dulce înseamnă că n-am dormit destul, că nu am mâncat grăsimile necesare, și nu am mâncat nuci sau somon, friptură, eu am fost 8 ani vegan și de acolo am început să îmi dau seama de lucrul ăsta”, a mai explicat artistul. El foarte rar mai consumă zahăr, de sărbători a gustat câteva prăjituri. Până acum, fiul lui de 3 ani și 11 luni nu a mâncat deloc zahăr, mama lui îi face prăjituri cu fructe, cu banane sau altele.

Totodată, Damian Drăghici a dezvăluit și cum arată un prânz sănătos acum pentru el. Servește carne de pui sau altfel, cu orez brun sau cartof dulce și cu o salată lângă.

„Nu trebuie să lipsească din dieta ta avocado, care e untul naturii, de la Dumnezeu, nucile care sunt foarte importante și apoi ține de tine dacă poți să ții dieta Keto, ar fi cea mai sănătoasă”, a mai dezvăluit el.

Ce este dieta Keto

Dieta ketogenică reprezintă modalitatea sănătoasă prin care poți să elimini excesul de zahăr din sânge, poți să capeți un plus de energie, să pierzi kilogramele în plus și să-ți îmbunătățești starea generală de sănătate.

Dieta ketogenică a fost definită în mai multe feluri de-a lungul timpului. Important de știut este faptul că dieta se bazează pe un regim proteic, cu un consum ridicat de grăsimi sănătoase și un aport scăzut de carbohidrați.

Dieta Keto are la bază principiul cetozei, un fenomen ce are loc în mod natural în organismul fiecărei persoane. De obicei, carbohidrații consumați sunt transformați în glucoză, care ulterior este transportată către sânge la toate organele corpului.

Astfel, mușchii, dar și celelalte componente ale corpului primesc energia de care au nevoie pentru a funcționa în parametrii normali. În timpul dietei, orice consum redus al produselor de tip fast-food sau pâine și creșterea aportului de grăsimi sănătoase și proteine, declanșează procesul de cetonă. Mai exact, în lipsa glucidelor, corpul arde din grăsimi, grăsimi pe care mai târziu le transformă în corpi cetonici la nivelul ficatului. Acești corpi substituie glucoza și sunt folosiți cu scopul de a furniza corpului energia de care are nevoie.

