Sâmbăta aceasta, cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată de la 20:00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru Damian Drăghici şi partenera sa, Cristina Stroe. Celor doi, ruleta le-a adus o transformare la care nimeni nu s-ar fi gândit – B.U.G. Mafia feat Nico – Cine e cu noi. Atât juraţii, cât şi antrenorii transforming show-ului s-au declarat de-a dreptul uimiţi de personajele primite de cei doi. „Parcă i-am văzut pe Tataee şi Nico pe scenă!”, le-a spus jurata Andreea Bălan, imediat după prestaţia celor doi.

„Damian, în postura lui Tataee… nu ne-am fi gândit vreodată!”, a mărturisit profesoara de canto a emisiunii, Crina Mardare, în vreme ce Damian Drăghici i-a întărit uimirea: „Îi respect foarte mult pe băieţii de la B.U.G. Mafia, dar de data asta e chiar o provocare. Nu am mai cântat niciodată rap!”. Partenera sa, Cristina, însă, s-a dovedit de-a dreptul fericită: „Iubesc ruleta! Am din nou ocazia să îmi trăiesc o fantezie din copilărie!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Asociații de presă îl critică pe procurorul general al Bulgariei după ce numele unor jurnaliști de investigație, printre care și cel al unui român, au fost vehiculate pe fondul tentativei de asasinat

Cum s-au descurcat cei doi cu cea mai nouă provocare venită din partea ruletei, dar şi momentele celorlalţi concurenţi vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Până atunci însă, cei de acasă îşi pot vota în continuare transformarea favorită din cea de-a cincea gală pentru Premiul de Popularitate din marea finală pe vot.a1.ro. După difuzarea galei pe TV, Zarug îi invită pe telespectatori în backstage-ul show-ului ca să urmărească un nou episod exclusiv online „Te cunosc de undeva! After Party”, pe AntenaPLAY.

Iubita lui Damian Drăghici este cu 23 de ani mai tânără decât el

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, au împreună și un băiețel pe nume Andrei. De-a lungul timpului, multe discuții au apărut privind relația celor doi. Damian Drăghici are 53 de ani, iar ea 30.

Privind diferența de vârstă dintre ei, Cristina Stroe, care e și ea cântăreață, s-a amuzant într-o declarație pentru ego.ro: „Ca să vă zic sincer, că ne tot întreba lumea cum este cu diferența de vârstă dintre noi. La toți le-am zis că este foarte nasol cu diferența de vârstă, că eu am vreo 56 de ani și el 15”, a declarat amuzată aceasta.

Privind participarea lor în emisiunea de la Antena 1, Damian Drăghici a explicat cum a acceptat provocarea alături de iubita lui. „Păi asta face ea, cântă și am zis să venim la „Te cunosc de undeva!”. Am fost abordați mai de mult de cei din producție și acum am considerat că a fost momentul”, a zis el, fiind completat de Cristina Stroe.

Recomandări Un copil de 5 ani, ținut ostatic în casă de propriul tată, în Chiajna. Negociatorii încearcă de peste 24 de ore să-l convingă pe bărbat să-și elibereze fiica

„Noi nu cântăm împreună. Am cântat un pic înainte să fiu însărcinată, și când am fost cu sarcina, dar puțin, cred că o vară. Dar așa noi nu cântăm împreună, lucrăm împreună, avem și proiecte împreună, dar într-adevăr a trebuit să mă convingă să vin pentru că eu în ultimii ani, de fapt cred că niciodată nu am fost genul acela care să vrea expunere, să meargă la emisiuni”, a spus ea pentru Ego.

Și a continuat: „Mie îmi place foarte mult să fiu o tipă discretă și să am confortul omului care nu e neapărat public. Adică să merg și ciufulită la magazin sau să ies în papuci de casă pe stradă. Eu chiar sunt genul acesta, nu o să mă vedeți niciodată altfel. (…) Mi-a fost un pic așa teamă de expunerea asta pentru că nu știam cum o să fie, ce o să fie”.

Playtech.ro Putin a ÎNCURCAT-O! E finalul liderului rus, cine l-a AMENINŢAT fără jenă. E ştirea momentului

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

TVMANIA.RO Amber Heard și-a luat adio de la Hollywood. Unde va trăi acum și de ce a luat această decizie

Observatornews.ro Cea mai mare pensie din Buzău depăşeşte 22.000 de lei. Cine încasează lunar această sumă

Știrileprotv.ro Poza într-un tânăr cuceritor, dar ducea o viață dublă. Cu ce se ocupa de fapt un profesor de sport din Craiova

FANATIK.RO Ce s-a ales de Suzi Curcă din La bloc, actrița care a bucurat milioane de români. Ce face acum Luminița Erga, după ce n-a mai apărut la televizor

Orangesport.ro Cu cine a fost înlocuită Ramona Olaru la Neatza după ce n-a apărut într-o dimineaţă. În direct la TV a urmat un moment viral | VIDEO

Unica.ro Imaginile care spun totul! Cum a fost pozată presupusa amantă a Prințului William, alături de soțul ei