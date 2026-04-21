În ultima perioadă, în spațiul public au apărut tot mai multe speculații legate de o posibilă relație între Andreea Popescu și Dan Alexa. Totul vine la scurt timp după ce vedeta și Rareș Cojoc au divorțat oficial, pe 20 aprilie, la mai bine de o lună de la anunțul separării.

Deși zvonurile au circulat intens, niciunul dintre cei doi nu a confirmat sau infirmat până recent aceste informații. Situația a devenit și mai discutată după ce s-a vehiculat că Andreea Popescu ar fi mers la Timișoara, cu doar câteva ore înainte de semnarea actelor de divorț, pentru a se întâlni cu Dan Alexa.

În cadrul emisiunii Spynews TV Live, prezentatoarea Mara Bănică a încercat să lămurească situația și i-a trimis un mesaj direct lui Dan Alexa, întrebându-l dacă zvonurile sunt adevărate.

Răspunsul antrenorului a fost unul scurt și rezervat: „Nici nu pot comenta așa ceva”. Declarația sugerează dorința clară a acestuia de a nu alimenta speculațiile și de a păstra discreția în privința vieții personale.

De cealaltă parte, Andreea Popescu nu a oferit nicio reacție publică legată de presupusa relație. Deși au apărut informații potrivit cărora ar fi făcut deplasări la Timișoara pentru antrenor, influencerița a ales să nu comenteze aceste zvonuri.

Andreea Popescu păstrează numele de familie al fostului soț

După divorț, Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc, iar în ceea ce privește cei trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai bine. Cei doi părinți își doresc ca separarea să îi afecteze cât mai puțin și fac tot posibilul să le ofere stabilitate și echilibru în această perioadă.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut contract prenupțial

Andreea mărturisea că Rareș provine dintr-o familie bună și a fost corect să existe o astfel de înțelegere, așa încât, în cazul unui divorț, ea să nu beneficieze de bunurile acestuia. Bruneta spune însă că nu a perceput contractul ca pe o lipsă de încredere, ci, dimpotrivă, ca pe o dovadă de iubire și seriozitate.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima «Da». Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

