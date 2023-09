Comediantul a pregătit un moment de umor, din care nu au lipsit glumele acide la adresa juraţilor. El nu uitat nici de noii prezentatori ai show-ului, cărora le-a pregătit o mulţime de sfaturi preţioase, scrie a1.ro.

Dan Badea, sfaturi pentru Emi și Cuza, noii prezentatori „iUmor”

„Luaţi-vă încălţăminte comodă, că e de stat mult în picioare!”, le-a spus Dan Badea lui Emi şi Cuza, noii prezentatori „iUmor”.

„Ţineţi minte câteva nume care vă vor hipnotiza! O să vedeţi, o să ajungeţi să îi visaţi! Şi vă provoc ca atunci când ajungeţi seara acasă şi vă întreabă partenerele voastre cum a fost la filmări, să le povestiţi!”, a mai spus Dan Badea.

„iUmor sezonul 15! Cine ar fi crezut să spun eu asta?!”, a spus Dan Badea, care a fost înlocuit în show-ul de la Antena 1. „După cum s-a scris foarte mult, vedeţi că am plecat de la iUmor. Am plecat de acolo (n.r. – juriu) şi am venit aici, pe scenă, unde a început această călătorie, acum peste şapte sezoane şi unde va şi continua!”, a completat artistul.

În cadru primei ediții „iUmor”, sezonul 15 vor fi difuzate și alte numere de umor. Acest sezon vine cu o mulţime de schimbări, printre care şi o nouă formulă de juriu. Delia, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu şi Cheloo sunt jurați, iar prezentatori sunt Emi şi Cuza. Până acum, Nelu Cortea a fost jurat, dar Natanticu i-a luat locul.

De ce Nelu Cortea a încheiat colaborarea cu „iUmor”

După doar un sezon, Nelu Cortea nu mai apare la masa juriului de la „iUmor”. Contractul comediantului cu Antena 1 s-a încheiat în această vară, iar șefii nu au mai insistat să-l păstreze în emisiunea în care apărea alături de Cătălin Bordea, Delia și Cheloo.

Chiar dacă colaborarea cu „iUmor” s-a încheiat, Nelu Cortea își dorește să continue cu televiziunea și speră să aibă alte proiecte în viitorul apropiat. „Dacă proiectul va fi pe placul meu, da, mă mai interesează televiziunea. Aș vrea însă ceva total diferit de «iUmor». A fost mai altfel decât credeam că va fi”, a declarat comediantul pentru cancan.ro.

Deși a fost o experiență de neuitat, comediantul nu și-ar mai dori să participe la un alt show de supraviețuire. Nelu Cortea consideră că „America Express” a fost suficient pentru el. „La America Express a fost cu totul altceva. A fost un plus de popularitate, mă recunoaște lumea. E drăguț. Dar și înainte mă știau. Nu aș mai pleca însă la un astfel de show, am suferit prea mult după soție și copii, a fost prea dificil, dar în același timp a fost și atât de frumos”.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au câștigat America Express, sezonul trecut. Au plecat acasă cu 30.000 de euro.

