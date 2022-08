Dan Badea spune că îi este rușine de versurile pe care le-a scris, cu ani în urmă, pentru piesa „Superfemei”: „Doamne! Acum, n-ar mai fi OK”

Vedetă în showbiz, fost DJ în discoteci la modă la începutul anilor 2000, a scris strofele de la „Gașca mea” – Hi-Q, o melodie extrem de savurată acum 18 ani, actor de stand up comedy, Dan Badea, 46 de ani, este un om de succes pe scena românească de entertainment. Recent, a fost invitatul emisiunii „Funny și simplu”, a lui Mihai Morar, o colecție de vară a podcast-urilor realizatorului.

„Acum, n-ar mai fi OK asemenea versuri”

Dan Badea s-a amuzat de momentele de acum două decenii când scria versurile a diverse melodii, celebre la vremea aceea, Mihai Morar mărturisindu-i că mezina lui, Roua, este fan al cântecului „Gașca mea”, scoasă pe piață în 2004.

„Era o gașcă precum un brainstorming, ne consultam, atunci când făceam o melodie. Nu conta atunci, eram o echipă. Eu am lucrat cu «Body&Soul», am creat «Superfemei», i-am cunoscut foarte bine pe băieți, m-am pliat bine pe ce se mulau ei. Patru băieți frumoși, care dansau, așa s-a întâmplat. Mi-e rușine, dar mai tâmpită piesă decât asta «Superfemei»… «Ies pe stradă, fustițe scurte și bluzițe transparente… Superfemei, pe toate să le iei!». Să le iei unde?! «Dacă vrei o fată, mai cântă cu noi o dată». Doamne! Acum, n-ar mai fi OK asemenea versuri. Dar erau la modă acum 20 de ani. Oricum, eu am o calitate: nu rețin versurile, bine că ele rămân pe foaie”, a mărturisit bucureșteanul.

„Umorul m-a salvat, dar eram doar amicul fetelor”

Pe 19 decembrie vrea să organizez un megaspectacol la Sala Polivalentă, pe o scenă de 360 de grade, în mijlocul mulțimii, două ore de show. „Este o energie care te vindecă de orice. Eu am fost grăsuț, dolofănel, când eram mic. Umorul m-a salvat. Îl aveam de acasă. Nu aveam aptitudini sportive, pe vremea mea era cu fotbalul, cu astea. Umorul m-a ajutat să-mi fac prieteni. În liceu eram amuzant și sufletul petrecerilor, când începeau bancurile la ora 3.00 dimineața. Când am ajuns la liceu, m-am dus la sală! Dar nu m-am ținut. Umorul m-a ajutat și să atrag fetele! Dar rămâneam la stadiul de amic. Am fost prietenul lor și umărul pe care plângeau ele… Le spuneam: «Știu că sunt un tip foarte mișto, dar mai degrabă amici»”, a povestit, cu umor, Dan Badea.

„Ideal e să fii cineva, nu să pari cineva”

Comediantul a explicat și ce lecție a primit de la unul dintre „giganții” umorului românesc, Dan Badea fiind student la „Actorie”. Fost șef de clasă! „Eu am învățat o chestie de la Dem Rădulescu, fostul meu profesor, de la care am acumulat enorm: «Să fii actor pe scenă, nu în viață». Ideal este să fii cineva, nu să pari cineva. Cei care poartă «firme» de vestimentație vor să pară, să arate… În 1990, mi-a luat tata o pereche de pantofi Gregorio Rizo, i-am purtat de a ieșit negreala din ei, le-am pus și altă talpă la cizmar. Imediat după Revoluție nu era diferență atât de mare între oameni, așa cum este acum”, a declarat Dan Badea.

