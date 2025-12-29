Dan Capatos părăsește postul Antena 1 începând cu 2026 și a ales să își continue cariera într-o altă direcție. Iată că prezentatorul Capatos are un nou drum profesional.

Dan Capatos, parte din echipa Arcmedia

După ce a petrecut mai bine de 15 ani în cadrul trustului Antena, Dan Capatos a devenit membru al grupului Arcmedia, care include publicații importante precum Cancan.ro. Conform informațiilor oferite de Unica.ro și Cancan.ro, mutarea lui Capatos a fost confirmată de acesta printr-o declarație:

„Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporții, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte «Totul e Cancan». Sărbători liniștite tuturor și să ne vedem sănătoși în 2026!”.

Această mutare vine în urma deciziei conducerii Antena 1 de a încheia colaborarea cu prezentatorul, decizie care ar fi fost influențată de scandalul mediatic alimentat de acuzațiile lui Cristian Rizea.

Radu Budeanu, fondatorul și CEO-ul Arcmedia, a salutat colaborarea cu Dan Capatos, subliniind importanța acestui pas în strategia de extindere a conținutului grupului media: „Integrarea lui Dan Capatos în portofoliul editorial ARCMEDIA reprezintă un pas firesc într-o strategie amplă de creștere și diversificare a conținutului, una dintre preocupările principale din următoarea perioadă. Ne concentrăm pe consolidarea brandurilor puternice și pe atragerea profesioniștilor care pot genera relevanță, consistență și influență de consum. Dan Capatos este unul dintre cei mai buni profesioniști în celebrity entertainment, un vechi prieten, căruia îi urăm succes în noua provocare”.

Arcmedia, fondat și condus de Radu Budeanu, este unul dintre cele mai mari trusturi de publishing din România. Grupul include publicații renumite precum Mediafax, Mediafax Foto, Gândul, G4Media, Cancan, Ciao, Economedia, ProSport, Promotor, Descoperă și multe altele.

Ce salariu ar avea Dan Capatos la Antena 1

Recent au apărut zvonuri despre salariul pe care prezentatorul TV l-ar avea la Antena 1. Dan Capatos ar fi fost plătit pentru fiecare emisiune pe care o făcea. „Dan primea 800 de euro pentru fiecare emisiune Xtra Night Show, difuzată la Antena 1.

Suma nu este deloc mică, dacă ne gândim că avea emisiunea de luni până joi. La un calcul simplu, îi intrau în buzunar 3.200 de euro, dar pentru el nu reprezintă sursa principală de venit”, au declarat surse apropiate prezentatorului TV Dan Capatos, pentru Fanatik.

