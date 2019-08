De Dana Aramă,

Dan Chișu și-a deschis sufletul și a vorbit despre lupta sa cu cancerul de piele într-un interviu pe care l-a acordat pentru life.ro.

Regizorul a povestit cum a aflat prima oară de diagnostic.

„Trebuie să vă spun că am făcut o emisiune la Realitatea Tv, Realitatea pe Mediterană, se numea, am cumpărat o barcă cu pânze, am pus câteva camere acolo și am stat vreme din 5 ani de zile, din mai până în octombrie, acolo.

Am copilărit în zona Dunării, mergeam la plajă, fără rezerve niciodată, eram bun prieten cu soarele. Dar am păstrat acest obicei, prost, românesc, să mă dau cu cremă doar în prima săptămână, ca și când crema era doar ca să nu mă înroșesc. Iar imediat ce mă bronzam, mă opream de la folosit crema de protecție.

Soarele Mediteranei este foarte puternic, apa reflectă soarele și mai tare deci expunerea era foarte mare. Așa că la un moment dat am observat că după ce făceam baie, când mă ștergeam cu un prosop de bumbac, aspru, bun pentru un masaj, vedeam un semn de sângerare pe frunte. Mi s-a părut ciudat mai ales că nu avusesem vreun coș sau altceva”, a povestit Dan Chișu pentru sursa citată.

Acesta a explicat și cum i s-a schimbat viața după ce a primit diagnosticul.

„Când am aflat că nu este un cancer foarte agresiv, am fost destul de relaxat. Cu toate astea însă, dacă vă uitați la pozele mele din ultimii 5 ani de zile, veți vedea că port o șapcă pe cap, fără excepție. Apoi am început să folosesc niște creme speciale pe care tot doctorița mi le-a recomandat și care sunt foarte bune, adică am făcut tot ce am putut să îmi protejez pielea de soare.

În fiecare dimineață îmi inspectez pielea și îmi dau seama imediat dacă apare ceva. Așa l-am descoperit pe al doilea, un coș care s-a închis, apoi s-a deschis, apoi s-a transformat într-o pată mică, roșie, care din când în când sângera.

Am ajuns la Mihaela (n.r. medicul care s-a ocupat de el), care mi-a recomandat să așteptăm să treacă vara, iar în primăvara asta, la 5 ani de la diagnosticul anterior, l-am operat”, a declarat Dan Chișu.

Regizorul a explicat că acum acordă mare atenție felului în care se îngrijește:

„Acum, după al doilea diagnostic, aș zice că am mult mai mare grijă de mine, mă dau cu cremă de protecție și nu plec fără șapcă, iar dacă merg într-o zonă unde trebuie să rămân mai mult afară, la soare, mă dau cu crema de protecție.

E ușor neplăcut pentru mine pentru că am senzația că această cremă îmi face fața sidefie. Mă tot întreabă oamenii dacă vin de la filmare, fiindcă par machiat. Este o cremă ușor reflectorizantă și dă senzația că ai pe față un strat de machiaj”

