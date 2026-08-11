Presiunea Dunării asupra centralelor nucleare

Scăderea nivelului apei în Dunăre și valurile de căldură au afectat deja centralele nucleare europene. Unități din România, Ungaria, Franța, Slovenia și Elveția au fost închise sau funcționează la capacitate redusă, conform informațiilor publicate de Moreto.

În România, un reactor de la CNE Cernavodă a fost oprit, iar al doilea urmează să se închidă, conform estimărilor recente.

În Ungaria, nivelul Dunării a început să crească, permițând CNE Paks să își recupereze parțial operațiunile. În schimb, în Bulgaria, fluviul continuă să scadă, inclusiv în zona Kozlodui.

Riscul real pentru centrala nucleară Kozlodui

„Anul acesta, cel mai scăzut nivel istoric al Dunării a fost atins la stația de pompare de coastă care furnizează apă pentru răcirea CNE Kozlodui”, a declarat Kaschiev.

În prezent, nivelul este de 20,62 de metri deasupra nivelului mării, iar o scădere suplimentară de 10-12 cm ar activa reducerea capacității centralei. Dacă nivelul scade cu 20 cm, centrala va fi oprită complet.

Expertul a explicat că pompele stației de pompare riscă să intre în cavitație, ceea ce le-ar obliga să fie oprite. „Dacă pompele sunt oprite, condensatoarele turbinei nu pot fi răcite, iar centrala trebuie închisă preventiv, cu o zi și jumătate înainte ca pompele să se oprească”, a adăugat acesta.

Amplasarea strategică a Kozlodui

Kaschiev a subliniat că CNE Kozlodui nu este situată direct pe malul Dunării, ci la 7 km distanță. Stația de pompare de coastă, construită în anii 70 și extinsă ulterior, este vitală pentru operațiunile centralei.

Spre deosebire de centralele din România și Ungaria, care își extrag apa direct din fluviu, amplasarea Kozlodui oferă o protecție parțială, dar nu este suficientă în condițiile actuale.

Situația hidrologică pe sectorul bulgăresc

Agenția Executivă pentru Cercetare și Întreținere a Fluviului Dunărea a raportat că nivelul Dunării la hidrometrul din Ruse a scăzut la minus 114 cm sub zero nominal, după o reducere de 3 cm în ultimele 24 de ore.

Tendința de scădere continuă, cu o stagnare în zona Oryahovo. Restricțiile privind pescajul navelor rămân în vigoare pe întreg teritoriul bulgăresc al Dunării.

În ultimele zile, nave autopropulsate au eșuat temporar în regiunile Lom și Belene, însă navigația nu a fost complet blocată. Adâncimea apei în secțiunile critice, precum Batin și Belene, este de aproximativ 1,6 metri, iar în alte zone nu depășește 1,8 metri.

Potrivit lui Kaschiev, nivelul Dunării ar putea continua să scadă, dar prima limită critică nu va fi atinsă în următoarele două săptămâni.

Totuși, datele istorice indică faptul că nivelele joase ale fluviului pot persista până la mijlocul lunii octombrie, lăsând în incertitudine funcționarea centralelor din regiune. „Luna aceasta, centrala poate rezista, dar imaginea de ansamblu rămâne nesigură”, a concluzionat expertul.

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