Dan Negru a dezvăluit cum și-a cunoscut soția. Cei doi sunt împreună de 15 ani. „E de ajuns să te uiți la mine, o haimana pe care Codruța o suportă”

„Ne-am cunoscut acasă, în Timişoara, ea era studentă şi cererea în căsătorie a venit firesc, fără gondole în Veneția.

Am fost mereu zgârcit cu astfel de detalii. A fost o nuntă extrem de discretă. Am luat în calcul şi o variantă extinsă, dar când am vrut să facem o listă a invitaților au ieşit nişte sute, aşa că ne-am întors la varianta inițială, noi şi familia”, a declarat Dan Negru pentru revista VIVA!

Atunci când vine vorba de soția lui, Dan Negru are numai cuvinte de laudă și spune că a ales cea mai bună mama pentru copiii lui.

„Păi, e de ajuns să te uiți la noi, ceilalți trei. Copiii sunt, spun mulți, bine crescuți, şi ăsta e meritul ei. Şi apoi, e de ajuns să te uiți la mine, o haimana pe care Codruța o suportă”, a mai adăugat Dan Negru pentru sursa citată.

