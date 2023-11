Sâmbătă seara, la „Tu urmezi!”, va fi una marcată de o apariție specială, a celei care este considerată una dintre cele mai frumoase voci ale României. În editia de sâmbătă, de la ora 23:00, la Kanal D, Monica Anghel aduce cu ea o serie de întrebări interesante pentru unul dintre concurenții emisiunii „Tu urmezi!”.

„Arăți extraordinar!”, a întâmpinat-o Dan Negru, apreciind transformarea uluitoare a artistei.

Monica Anghel a împărtășit cu publicul că procesul său de slăbire s-a desfășurat în mod natural, frumos și sănătos, întinzându-se pe o perioadă de 6 ani. Această călătorie personală a fost marcată de determinare și încredere în echipa sa de medici de încredere, cu care a colaborat în mod constant pentru a-și atinge obiectivele.

„Se poate, cu condiția să fii determinat și să ai alături de tine medici de încredere cu care să te sfătuiești în permanență; am slăbit în mod natural, frumos, sănătos… acest lucru s-a întâmplat în 6 ani de zile. Acest proces al meu a început în urmă cu 6 ani”, povesteste Monica Anghel.

Recent, artista s-a înscris la cursuri de instruire în domeniul fitness-ului, nutriției și psihologiei nutriționale, dorind să se perfecționeze și să-și împărtășească cunoștințele acumulate.

„De curând, m-am înscris și la niște cursuri foarte interesante: instructor de fitness, consultant nutriționist, consultant psihlogie nutrițională… M-am înscris la aceste cursuri pentru că vreau să mă perfecționez și, la rândul meu, dacă cineva va avea nevoie de ajutorul meu, să pot să-i vin în întâmpinare”, adaugă artista.

Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică și vocea ei uluitoare rămân aspecte definitorii ale carierei sale. „Una dintre cele mai frumoase voci pe care Romania le-a avut vreodata – Monica Anghel!”, a concluzionat Dan Negru, anticipând o seară plină de emoție și surprize pentru telespectatori.

Monica Anghel are aceeași greutate ca la 24 de ani

Monica Anghel a slăbit peste 40 de kilograme și are aceeași greutate ca la 24 de ani. Artista face multe sacrificii pentru a se menține în formă și consideră că postul intermitent este benefic pentru ea.

În prezent, Monica Anghel are 59 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea și la vârsta de 24 de ani. Pe lângă alimentație sănătoasă și postul intermitent, ea face și mult sport, fiind de mare ajutor în procesul de slăbire și menținere.

Recent, în cadrul unui interviu, Monica Anghel a dezvăluit că sunt zile în care nu mănâncă deloc, însă înfometarea nu este deloc indicată, pentru că are mai multe efecte negative și sănătatea poate fi pusă în pericol.

„Nu vreau să mai slăbesc, dar trebuie să mă mențin și să am un stil de viață sănătos. Trebuie să am grijă ce mănânc. Eu îmi continui fastingul meu, care este foarte sănătos. Eu mă simt extraordinar de bine cu postul intermitent și atunci de ce să renunț. În intervalul a șase ore am două sau trei mese, dar sunt și zile în care nu mănânc deloc și mă hidratez cu apă simplă și apă cu lămâie și mă simt foarte bine. Nu îți imagina că zilele astea sunt foarte multe”, a spus artista la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

