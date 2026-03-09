Dan Negru, atac la Antena 1: „Șefi nepricepuți au stricat totul! Mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate”

Chiar dacă show-urile sale de la Antena 1 erau aproape mereu lider de audiență, Dan Negru a simțit că este momentul să plece de la postul TV și să semneze cu o televiziune concurentă. Iar acest lucru s-a dovedit a fi unul câștigător pentru el, deoarece este în continuare lider de audiență de multe ori cu emisiuni precum „The Floor” și „Jocul cuvintelor”.

Dan Negru a făcut parte din „Epoca de aur” a televiziunii românești

Recent, prezentatorul TV a vorbit despre perioada de glorie a televiziunii, afirmând că în trecut oamenii intrau special în case pentru a se uita la anumite emisiuni.

„Sunt norocos, am prins vremurile de «golden age» ale televiziunii românești, când oamenii se grăbeau acasă să se uite la Dan Negru, la Andreea Marin sau la Horia Brenciu. Vremurile alea nu se vor mai întoarce niciodată”, a spus Dan Negru pentru Click.

Chiar dacă multă lume afirmă că odată cu dezvoltarea internetului și a mediului online televiziunile vor dispărea, Dan Negru este mai optimist și afirmă că acest lucru nu are cum să se întâmpla. Însă precizează că va exista o reorganizare.

„Circul politic nu e și nu va fi la putere pe TV, pentru că audiențele programelor politice sunt jenant de mici și televiziunea nu mai are influență. Televiziunea își pierde din suflu și din audiență, an după an. Asocierea cu televiziunea a devenit nocivă în campaniile electorale, așa că eu cred că în online se vor da luptele politice.

Televiziunea însă nu va dispărea, așa cum nu a dispărut nici radioul. Dar se va reașeza. Când partidele nu vor mai susține artificial televiziunile, piața media își va găsi normalitatea. Sportul va rămâne ultima redută a televiziunilor, marile evenimente sportive sunt singurele care mai pot convinge publicul să deschidă televizorul”, a adăugat Dan Negru pentru sursa citată.

Prezentatorul TV, atac la Antena 1

Prezentatorul de la Kanal D a lansat și un atac dur la adresa fostului său loc de muncă, afirmând că la Antena 1 au lucrat mulți ani niște șefi nepricepuți, care prin deciziile lor nu au făcut altceva decât să după postul PRO TV pe primul loc în topul audiențelor.

„Andreea Esca are capacitatea de a transmite informația simplu și corect, nesofisticat. PRO TV a avut și norocul unor șefi nepricepuți la concurență. Ca să respectăm istoria TV din România, Antena 1 era lider cu Observatorul în anii 2000, prezentat de Mona Nicolici și de Radu Coșarcă. Tot în anii ăia, Antena avea eticheta de lider în divertisment TV, cu Divertis, Mircea Radu, Mihaela Rădulescu și cu Dan Negru.

Apoi, niște șefi au stricat totul. În 2007 a apărut Kanal D, care a urcat pe locul 2, la bătaie cu Antena 1. Și atunci PRO TV s-a detașat lider. Știrile de la Antenă nu și-au mai revenit niciodată după concedierea lui Radu Coșarcă și a Monei Nicolici. Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate.

În timp ce la Antenă prezentatorii erau schimbați mereu… Lucian Mândruță, Gabi Firea, Sandra Stoicescu, Andreea Berecleanu… la PRO TV era doar Andreea Esca! Azi avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”, a încheiat Dan Negru.

