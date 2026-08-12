Sportivul român a cucerit al treilea titlu european consecutiv în proba regină a înotului, oprind cronometrul la un spectaculos 46.56 secunde, timp care reprezintă un nou record al competiției continentale.

Vizibil bucuros și relaxat, campionul român a acordat un scurt interviu pentru televiziunea publică franceză chiar de pe marginea bazinului, mărturisind că rezultatul obținut a fost peste propriile sale așteptări de la această etapă a sezonului.

„A fost mai rapid decât m-aș fi așteptat”

Chestionat de reporterii France TV despre ritmul infernal în care a înotat cele două lungimi de bazin, David Popovici a recunoscut că timpul afișat pe tabelă l-a surprins plăcut și pe el.

Cu un timp de 46.56 secunde, înotătorul nostru s-a aflat la o fracțiune de secundă de borna istorică stabilită de chinezul Pan Zhanle (46.40) la Jocurile Olimpice din 2024, desfășurate în același complex acvatic.

„A fost rapid, foarte rapid, mai rapid decât m-aş fi aşteptat. Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a declarat David Popovici, după finala de 100 m liber de la Paris.

Triplu campion european consecutiv la proba regină

Performanța reușită miercuri îi cimentează lui David Popovici statutul de dominant absolut al probei de 100 metri liber pe continentul european.

Triumful din capitala Franței este al treilea aur consecutiv din carieră la Campionatele Europene de seniori în această probă, după victoriile obținute la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024.

Stabilirea unui nou record al competiției (46.56) reconfirmă capacitatea extraordinară a înotătorului român de a atinge vârful de formă în momentele decisive.

Pentru David Popovici, aventura la Europenele de la Paris va continua joi, când intră din nou în bazin pentru seriile și semifinalele probei de 200 de metri liber, unde vizează de asemenea cel mai înalt loc pe podium.

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