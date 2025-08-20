Dan Negru dă de pământ cu prezentatoarele de știri din România: „A murit «bunicul» meu, al lui Brenciu”

Dan Negru a scris pe Facebook: „A murit «bunicul» meu, al lui Brenciu, al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV”.

„A murit „bunicul” meu, al lui Brenciu, al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV: Pippo Baudo. Din respect, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, i-a anunțat dispariția.



Avea 89 de ani și la 80 încă apărea la televiziune. De neimaginat asta la noi… România nu are niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani, așa cum se întâmplă în lumea civilizată a televiziunii. Laster Holt e vedeta știrilor americane la NBC la 66 de ani. La noi, tinerii dezbat legea pensiilor și televiziunile de știri par a fi concursuri de miss: între fetele de la «Insula Iubirii»” și cele de la știri găsești tot mai multe asemănări.

Regina Angliei a murit la 96 de ani, Alain Delon la 89 și vârsta le-a fost aplaudată. Gică Petrescu a murit la 91 și vârsta i-a fost mereu subiect de bancuri.



„Ole, ole, ieși afară, moșule!” – erau scandările împotriva Regelui Mihai în anii 90, deși avea doar 70 de ani atunci. Trump are azi 79. Dacă ar fi făcut televiziune în România, la 89 de ani, Pippo Baudo ar fi fost batjocorit și umilit. În localitatea lui natală din Italia azi a fost decretată zi de doliu și prim-ministrul i-a anunțat moartea.



«Azilul de bătrâni» e o mentalitate românească: ne e rușine cu ei, îi umilim, sunt primii cărora le tăiem dreptul la viață, pensia sau medicamentele.



Pentru că noi știm cel mai bine să transformăm vârsta în regret”, a fost mesajul transmis de Dan Negru pe contul de socializare.