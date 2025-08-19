Prezentatorul TV a avut parte de o nouă experiență la filmarea pentru promourile de lansare a noului sezon „Jocul cuvintelor”. Dan Negru nu este actor, dar a devenit unul, chiar foarte priceput, când a fost pus să interpreteze câteva roluri care reflectă diversitatea publicului, a concurenților acestui quiz show devenit fenomen.

Dan Negru a intrat cu multă naturalețe în pielea unui mecanic auto, unui vânzător de fast-food sau chiar a unui medic.

„«Meseria e brățară de aur», spune un proverb românesc. M-a bucurat să readucem în atenție meserii într-o țară în care acestea au cam dispărut, dar și ideea că orice «job» ai avea, e bine să știi să vorbești corect românește”, a spus Dan Negru.

Lansat în urmă cu patru ani, „Jocul cuvintelor” a devenit rapid un program TV de referință pentru publicul din România, cucerind telespectatori de toate vârstele. Emisiunea a transformat provocările limbii române într-un spectacol captivant, antrenat și plin de umor, show-ul făcându-și loc în conversațiile de zi cu zi.

Așa cum ilustrează și promourile de lansare a emisiunii, provocările definițiilor pot fi expuse în orice situație, descrețind frunțile și aducând atmosfera show-ului în viața obișnuită a românilor.

Emisiunea „Jocul cuvintelor”, cu Dan Negru, va fi difuzată două zile pe săptămână, luni și marți, de la ora 23.00, la Kanal D.

