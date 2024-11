Actorul din „Scara B” a vorbit pentru prima oară despre relația „secretă” cu simpatica actriță Ilona Brezoianu. Recunoaște că, la început, i-a fost total antipatic prezentatoarei de la Neața cu Răzvan și Dani de weekend.

„Cu Ilona m-am cunoscut acum mulți ani, dar nu am fost neapărat prieteni la prima strigare (n.r. – râde). Ba chiar am impresia că i-am fost destul de antipatic. Am talentul ăsta, mi se spune destul de des.

Ne-am apropiat mai tare în ultimii ani, mai ales în pandemie când am fost siliți să ne baricadăm în case și să dăm astfel naștere cuplului din Familia Fălci, familia fălci official, pe Instagram. Este, practic, o parodie a cuplului clasic românesc, care a avut și mai are în continuare o mare tracțiune la public. Ne gândim la o revenire”, a declarat Dan Rădulescu pentru Fanatik.

Ilona Brezoianu și Dan Rădulescu și-au încântat fanii în pandemie

În timpul pandemiei de coronavirus, din 2020, Ilona și Dan au făcut zilnic instastory-uri în care au prezentat situații de familii, într-o modalitate comică, având un filtru care le îngrașă fața. Dialogurile savuroase ale celor doi stârnesc hohote de râs în rândul urmăritorilor, chiar și acum.

Actorii și-au obișnuit fanii să facă zilnic astfel de scenarii în care joacă rolurile de soț și soție. Când „Familia Fălci” nu a apărut într-o zi pe Instagram, fanii îngrijorați au întrebat-o pe Ilona ce s-a întâmplat.

„N-am pățit nimic. Doar am avut multă treabă”, a clarificat situația Ilona Brezoianu.

Actorii Ilona Brezoianu, Dan Rădulescu și Marius Manole au mai avut împreună o emisiune pe YouTube, numită: „Wolcom as in aor hom”, emisiune pe care au început-o la debutul pandemiei și în care au avut tot felul de dialoguri savuroase.

Secvențele de pe Instagram ale „Familie Fălci”, dar și emisiunea „Wolcom as in aor hom” au luat ființă din necesitatea de adaptare a actorilor care au rămas fără scenă din cauza pandemiei de coronavirus.

