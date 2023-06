„Cele două producții pe care am convenit alături de conducerea postului să le realizez, «Vezi ce crezi!» și «Curat», au ca scop prezentarea cu cât mai multă acuratețe a unor informații controversate sau neclare, din actualitate.

Sper ca oamenii care ne urmăresc să se simtă respectați și prețuiți. În fapt, asta a fost ideea de la care am plecat atunci când am gândit proiectele”, a anunțat Dana Chera, conform metropolatv.ro.

„Vezi ce crezi” este o emisiune săptămânală, de tip talk-show, care se va difuza în fiecare duminică în intervalul 20.00 – 21.30, și în care Dana va încerca, împreună cu invitații săi, să-i „lumineze” pe cei aflați în crize existențiale, fie că vorbim de dependențe de tot felul, stres, dezamăgiri, boli psihosomatice, bombardament informațional etc.

„Curat” va fi o emisiune mult mai ancorată în actualitatea imediată, care se va difuza de luni până joi în intervalul 23.00-23.30, în cadrul căreia realizatoarea va alege un subiect de pe care va da la o parte tot „balastul” de informații irelevante sau chiar fake, astfel încât telespectatorul să rămână cu faptele „curate” și să-și poată trage singur concluziile.

Recomandări 20 de ani de discursuri împotriva „asistaților” social. Un student român la Cambridge a cercetat cine sunt politicienii și partidele care au atacat oamenii vulnerabili ca să mobilizeze electoratul

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dana Chera a revenit în televiziune în 2022, după 4 ani de pauză

Jurnalista a realizat mai multe emisiuni la Antena 3, apoi a intrat în concediu de maternitate și nu s-a mai întors în trust. În ianuarie 2022, fosta vedetă de la Antena 3 a semnat contractul cu Etno TV. „Prima mea reacţie când am auzit postul? Am tăcut, nu am zis nimic”, a spus Dana Chera când a primit propunerea. Postul de muzică populară s-a transformat într-un canal generalist, cu o componentă informativă.

„Oricine aude Etno pune egal cu muzica populară. Pentru cine vrea să citească doar titlul, pare o nebunie. Dar am încercat să înțeleg, iar lucrurile sunt foarte logice: publicul care simpatizează Etno TV este «alergat» de posturile de știri. Este un public care votează, care vrea să fie informat, care îngroașă rândurile la plata taxelor.

Mai mult, este un public relaxat, nu este un public înverşunat, şi eu abia aştept să mă întâlnesc cu el. Nu i-aş spune un public bătrân, nici publicul doar unei generaţii. Pentru că sunt şi mulţi tineri care ascultă muzică populară şi care se regăsesc în tradiţii şi în portul popular. Niciun om politic, nimeni nu poate judeca un public după muzica pe care o ascultă”, a declarat Dana Grecu despre semnarea contractului cu Etno TV, pentru paginademedia.ro.

Recomandări Ochii minții. Un tânăr nevăzător transformă maseurii în IT-iști: „Suntem doar șase programatori, masajul este meseria principală”

Jurnalista a avut la Etno un talk-show cu subiecte din domeniul social, politic, difuzat în prime-time. Emisiunea Danei Chera putea fi urmărită de la ora 20.00 până la ora 22.00, de două ori pe săptămână.

De ce a luat o pauză din televiziune 4 ani

Decizia de a lua o pauză de activitate, după 17 ani de televiziune, a venit firesc, când a intrat în concediu de maternitate, la 42 de ani, odată cu nașterea fiicei sale. „Când le-am spus prietenilor că voi sta acasă, cu Ana, doi ani, și-au făcut cruce și nu m-au crezut. Toți au spus că nu voi rezista”, spune Dana Chera. Dar a rezistat!

Marele regret al prezentatoarei TV este acela că nu a putut să le acorde tuturor copiilor ei, timpul și atenția pe care i le-a acordat Anei, fetița cea mică.

„În viață poți să dai orice, oricui. Dar dacă nu dai timpul tău acelui om, acelei situații, atunci nu dai nimic. Dacă îți permiți să dai timp, deja dai parte din suflet. Ana a fost mai norocoasă”, spunea Dana Chera. Ea a mai mărturisit că nimic nu se compară cu nevoia fizică a copiilor de a sta cu părinții și niciun cadou din lume nu poate compensa acest lucru.

„Copiii au nevoie de noi, fizic. Copiii au nevoie să ne spună ce gândesc, ce-i supără, ce-i bucură, să ne spună toate prostiile care le trec prin cap, au nevoie să știe că suntem undeva prin casă și, dacă ne strigă, putem să le răspundem: da, sunt aici! Copiii au nevoie de timp. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost extrem de bun și cu ceilalți copii, că le-a dat putere să reziste la ritmul meu nebun de a-mi face meseria”.

Playtech.ro Regele Charles, ULUIT de ce i-a spus un român în timpul plimbării! Nu s-a putut abţine, s-a schimbat la faţă

Viva.ro Dana Chera, fostă Grecu, a semnat cu altă televiziune din România! Pe ce post TV va prezenta două emisiuni

PUBLICITATE Află mai multe despre ediția limitată de rețete italienești de la Trenta Pizza

FANATIK.RO Prințul Harry s-a dezlănțuit la proces: ”Au circulat zvonuri că adevăratul meu tată nu ar fi regele Charles”. Declarația cu care a uimit pe toată lumea

Știrileprotv.ro „Trebuie să ne așteptăm la replici”. Cutremurul de marți seară din Crișana, surprins în imagini

Observatornews.ro Tragedia din Vrancea a fost filmată cu o cameră de bord. Imagini de coșmar pe Drumul Morții E85, după ce un tânăr a intrat cu duba pe contrasens

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Iubita lui Damian Drăghici, confesiuni tulburătoare despre lupta cu depresia: 'Acest tratament mă făcuse aproape legumă'