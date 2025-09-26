Actrița a rememorat copilăria, parcursul artistic, oamenii care i-au influențat cariera, dar și familia pe care a construit-o alături de soțul și copiii săi. „Am fost un copil bun, știu asta, un copil muncitor, ambițios, mereu cu tema făcută și rolul învățat. Un copil cu genunchii juliți de la prea multe căzături, cu sarafanul sau costumul de scenă puțin strâmb sau șifonat, cu ochii vii, curioși, blânzi și cu un zâmbet puțin jenat, cu colțurile gurii în jos.”

Dana Rogoz, despre cariera ei

Dana Rogoz a mărturisit că scena și camerele de filmat i-au fost mereu a doua casă. „Mi-a plăcut mereu să fiu pe scenă sau în fața camerelor de filmat. De când mă știu, am simțit că acela e locul meu, cuibul meu, spațiul în care mă simt în siguranță, în care sunt văzută, apreciată, înțeleasă, curajoasă, liberă. Și sentimentul acesta nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor. Ba chiar a devenit călăuză în nenumăratele alegeri făcute de-a lungul timpului.”

Ea a vorbit și despre oamenii care au făcut parte din viața și cariera ei. „Îmi iubesc familia în care am crescut, sunt mândră de toți ai mei, dar și de familiile de împrumut, adică de oamenii cu care m-am întâlnit în zecile de proiecte de televiziune, teatru sau film, cei care m-au îndrumat, m-au inspirat, cu care mi-am trăit copilăria, adolescența și maturizarea.”

Bucuria pe care o simte alături de familie

Cel mai puternic sentiment de împlinire îl trăiește însă astăzi, alături de cei dragi. „Dar cea mai mare bucurie și cel mai puternic sentiment de mândrie și împlinire le simt acum, la 40 de ani, pentru familia pe care am construit-o. Simt că sunt extrem de norocoasă că am primit acest dar al vieții de a fi mama lui Vlad și a Liei.

Am zilnic șansa să redescopăr lumea alături de ei, să învăț să o prețuiesc și să o privesc cu fascinație și curiozitate continuă. Ce minunăție să continui să îmi trăiesc viața împreună cu ei și cu Radu, omul alături de care mi-am împlinit atât de multe visuri!”.

Cu toate realizările de până acum, Dana spune că are planuri mari pentru viitor. „Oho, și câte mai am de acum înainte! Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă, mai ales pentru oamenii pe care îi iubesc!”. Artista și-a încheiat mesajul cu o urare adresată propriului destin: „La mulți ani, Dana – mică și Dana – om mare!”

Dana Rogoz e căsătorită din anul 2012 cu regizorul Radu Dragomir și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia.

