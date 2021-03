Dana Rogoz, din nou departe de soțul și băiețelul ei. Ce se întâmplă în familia actriței. „Vlad a plâns în aeroport”

„Am fost de două ori până acum plecată pentru filmări în Slovacia, o dată pentru o săptămână şi a două oară pentru aproape o lună.

De fiecare dată am plecat doar împreună cu Lia, pe care încă o alăptez. Cel mai greu lucru în toată aventură asta mi s-a părut să fiu departe de Vlad, pentru cea mai lungă perioadă de până acum.

Planul iniţial, când am luat castingul pentru acest film străin, era complet altul. În primul rând că trebuia să se filmeze în România.

Apoi a început pandemia şi, pentru că Slovacia avea mai puţine cazuri, s-a hotărât mutarea filmărilor acolo. Apoi lucrurile s-au înrăutăţit, ca peste tot, şi am renunţat la ideea de a merge însoţită de Vlad şi Radu ori de vreo bonă, considerând că e un risc suplimentar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cel mai safe era şi este în continuare să plecăm doar noi două. Aşa că, deşi iniţial mă gândeam că îi voi avea pe ambii copii alături de mine în Bratislava, am decis, împreună cu Radu, că ei să rămână acasă. Când am plecat prima oară pentru o săptămână, Vlad a plâns în aeroport, la despărţire.

Când am plecat pentru o lună, am plâns eu! El deja avea că reper prima noastră plecare şi nu îi mai era teamă. Dar eu ştiam că nu am fost niciodată atât de mult timp departe unul de celălalt, cel mai mult timp fiind plecată tot cu filmări, în jur de o săptămână”, a povestit Dana Rogoz pentru okmagazine.

„Plec la sfârşitul lunii martie din nou, apoi iar mă întorc în ţară şi revin în mai în Slovacia, pentru încheierea filmărilor”, a mai adăugat Dana Rogoz.

Citeşte şi:

“Există un sindrom post-COVID şi nu se corelează întotdeauna cu severitatea infecţiei COVID acute în sine”. Cum se manifestă?

INTERVIU | O firmă acuză cedarea gratuită a terenului de lux de la Romexpo. „E ca și cum fiecare român ar face cadou câteva zeci de euro unei companii private”

Condamnat la 4 ani şi 4 luni, după ce a răpit o femeie care făcea autostopul, a ameninţat-o cu drujba şi a violat-o. Procurorii nu au contestat decizia

PARTENERI - GSP.RO Cristian Geambașu, despre gestul lui Ianis Hagi de la gol: „Ce a fost asta, stimați telespectatori? Ne-a servit o lecție?”

Playtech.ro BREAKING: Poliția Română, obligată să dea amenzi populației. Dezvăluiri șocante din interior, cine îi forțează

Observatornews.ro Un pompier a murit sub ochii fetiţei lui de 10 ani, într-o maşină spulberată de tren la Şişcani, în Vrancea

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2021. Peștii s-ar putea să treacă prin câteva momente mai neplăcute, dar va fi bine

Știrileprotv.ro „Doar persoanele vaccinate vor mai putea zbura”. Cine a făcut anunțul

Telekomsport Atroce! Nadia Comaneci a fost bătută şi umilită până la "hemoragie nazală". Primele informaţii din raport

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)