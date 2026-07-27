Unul dintre cele mai frecvente motive de nemulțumire ale gazdelor

Unul dintre cele mai frecvente motive de nemulțumire rămâne sosirea oaspeților înainte de ora stabilită pentru check-in, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Gazdele spun că înțeleg oboseala după călătorie, dar atrag atenția că ora de check-in este menționată clar tocmai pentru ca locuința să poată fi pregătită corespunzător.

De multe ori, turiștii se așteaptă să aibă acces mai devreme, deși apartamentul este încă în curs de curățenie după plecarea altor oaspeți.

O altă problemă des întâlnită este întârzierea plecării

Gazdele se plâng că mulți oaspeți rămân peste ora de check-out fără să anunțe, ceea ce le dă peste cap întregul program.

Chiar și o întârziere de 30 de minute poate afecta planificarea întregii zile, explică un proprietar. Acest lucru este deosebit de problematic în plin sezon, când unitățile de cazare sunt rezervate aproape zilnic.

Deși accidentele sunt inevitabile, gazdele subliniază că cel mai important lucru este ca oaspeții să le anunțe imediat. Ei spun că aproape orice problemă poate fi rezolvată fără conflicte, însă cel mai mult îi deranjează atunci când găsesc un pahar spart, o farfurie deteriorată sau alte obiecte stricate abia după plecarea oaspeților ori când cineva încearcă să ascundă paguba.

Un subiect care revine frecvent este lipsa de ordine

Deși nu se așteaptă ca oaspeții să facă o curățenie generală înainte de plecare, gazdele consideră că este o dovadă de respect să lase spațiul într-o stare decentă.

„Unii pleacă lăsând în urmă saci de gunoi, vase murdare și resturi de mâncare”, se plânge un alt proprietar.

Totuși, majoritatea gazdelor spun că apreciază când turiștii își iau câteva minute pentru a păstra un minim de curățenie.

Printre cele mai comune plângeri se numără aducerea unor persoane neanunțate în apartament

Adesea apar situații neplăcute când oaspeții încalcă regulile stabilite. Potrivit Blic, printre cele mai comune plângeri se numără aducerea unor persoane neanunțate în apartament. Acest lucru nu doar că încalcă regulile de siguranță, dar crește și costurile la utilități.

Alte probleme semnalate includ fumatul în spații interzise, petrecerile zgomotoase până târziu în noapte, mutarea mobilei fără a o pune înapoi sau lăsarea aerului condiționat pornit ore întregi în lipsa oaspeților.

Cu toate acestea, gazdele subliniază că asemenea incidente sunt excepții. Majoritatea turiștilor, spun proprietarii, respectă regulile casei și lasă spațiile curate. Tocmai de aceea ei precizează că experiențele neplăcute cu câțiva oaspeți nu pot schimba impresia generală despre majoritatea turiștilor care respectă gazdele și locul în care sunt cazați.

Comunicarea, cheia unei vacanțe reușite

Pentru a evita conflictele, gazdele recomandă o comunicare deschisă. Un mesaj scurt dacă întârzii, sinceritate dacă spargi ceva și respectarea regulilor de bază sunt suficiente pentru ca ambele părți să aibă o experiență plăcută, conform gazdelor.

Cu o astfel de abordare, vacanța poate fi lipsită de griji pentru toți cei implicați.

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