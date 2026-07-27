Trenul de marfă a fost oprit după ce au fost constatate scurgerile de la vana de motorină

Un tren de marfă încărcat cu motorină a fost oprit, luni, în apropierea haltei Rădoiești, județul Teleorman, după ce au fost constatate scurgeri la vana de alimentare a unui vagon. Comform News.ro, trenul format din 37 de vagoane, dintre care 36 pline cu motorină, este tractat de o locomotivă electrică.

„Un tren de marfă ce transporta motorină prezintă scurgeri minore la vana de alimentare a unui vagon. Trenul este format din 37 de vagoane, dintre care 36 încărcate cu motorină, iar locomotiva este electrică”, a transmis ISU Teleorman.

Populația a fost evacuată pe o rază de 300 de metri

Pentru siguranță, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar locuitorii din apropiere au fost evacuați pe o rază de 300 de metri. O echipă tehnică a fost trimisă la locul incidentului pentru a remedia problema, potrivit pompierilor.

Echipajele Detașamentului Roșiorii de Vede, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, asigură măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

Traficul feroviar a fost oprit și în județul Giurgiu, în urmă cu doar câteva săptămâni. La acel moment, un tren a intrat într-o cisternă, ambele vehicule fiind încărcate cu motorină. Populația a fost evacuată preventiv.

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