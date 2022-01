De când a venit pe lume, Luca Tiago le umple viața de fericire părinților lui. Micuțul apare mereu în fotografiile celor doi, iar fanii cuplului sunt încântați să-l vadă. Tiago are gropițe atunci când zâmbește și este adorabil. În emisiunea de astăzi, prezentatorul a făcut câteva glume legate de fiul său. Așa cum ne-a obișnuit, cu simțul umorului foarte bine dezvoltat, Dani Oțil s-a gândit ce intervenții estetice să-i facă băiețelului său.

„Ai văzut ce gropițe are? Ai văzut tu gropițe la mine? E de la cum doarme (n.r. – forma urechilor), foarte tare am greșit cu urechile, am și sunat la estetician pentru două lucruri. Să văd de la ce vârstă am voie să îi repar urechile, eu am urechile impecabile, am fost model de urechi la Milano și Paris, am făcut reclame, la cercei, nici maică-sa nu are urechile urâte, dar nu ca ale mele. Și vreau să îi micșorez stomacul, să nu mănânce mult de mic. Dacă la 30 de ani o să fie grăsuț? Eu vreau să îi taie (n.r. – stomacul) de acum ca să nu mănânce mult, să nu consume mult”, a spus Dani Oțil, relatează Fanatik.

Dani Oțil caută bonă pentru fiul lui

Prezentatorul a mărturisit că este în căutarea unei bone pentru fiul său, Tiago. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au nevoie de ajutor pentru a-l crește pe fiul lor.

„Toată lumea își dorește o bonă, chiar și eu în zilele astea. Am ajuns să umblu la rugăciunea de seară, nu mai merge nici cu «îngerașul», nici cu să fie, nu, nimic. Înainte aveam niște mașini băgate în rugăciune, le-am scos și am băgat bona”, a spus Dani Oțil în emisiunea pe care o moderează la Antena 1.

„Am visat aseară că ați plecat și mi l-ați lăsat mie”, a spus Răzvan Simion.

Dani Oțil are deja un plan bine pus la punct și a discutat deja acest subiect în familia lui. Răzvan Simion nu mai locuiește lângă colegul său.

„Ce mă deranjează este că nu mai locuiești lângă mine (n.r. – Răzvan Simion), aveam atâtea să îți spun. M-am gândit să-ți dau și ție copilașul măcar o oră pe zi. Chiar s-a discutat asta în weekend. M-am gândit să scriu pe un bilet că este al meu, ce o să faci până luni, că doar nu-l dai înapoi sau la poliție. Am acest proiect cu mai mulți cunoscuți, am încredere”, a completat matinalul.

