Recent, Gabriela a mărturisit întâmplarea amuzantă prin care a trecut atunci când a mers la cumpărături.

Dani i-a oferit un card, spunându-i că banii de acolo nu se vor termina niciodată, însă atunci când Gabriela Prisăcariu a vrut să plătească, soldul era insuficient.

„Este un subiect greu! Cert este că am un card, mi l-a dat Dani și a zis să am grijă de el pentru că acolo sunt banii noștri care nu se termină niciodată! Cumva, într-un magazin, mi-a apărut sold insuficient! Am intrat în panică! Dani mi-a zis: «Ai grijă, aici sunt banii noștri, nu se termină niciodată!». Bine! Până să mă cunoască pe mine!

Nu cumpărasem ceva scump, era vorba de o sumă mică și mi-a apărut sold insuficient. Atunci mi-am dat seama că am o problemă reală! (râde) I-am zis: «Cred că cineva ne-a furat cardul sau s-a întâmplat ceva! Uite ce am pățit!». A spus: «N-are cum!». Ba are!

Acum este amuzant, dar atunci m-am speriat, am crezut că am făcut ceva sau cineva ne-a furat banii de pe card!”,a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Ego.ro.

„Da! (n.r. – încă de la început au avut finanțele la comun) Acum cheltui de pe mai multe carduri, împart cumva, ca să nu își dea seama cam câți bani am cheltuit! Distribui sumele! Îți dai seama că, de fapt, știe și îmi zice tot timpul! Toate pachetele sunt numai pentru copil, l-am înnebunit cu toți curierii! Îi zic că primesc multe lucruri, dar știe adevărul!”, a mai spus soția lui Dani Oțil pentru sursa menționată anterior.

