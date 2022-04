În ediția de miercuri, 13 aprilie, Mihai Neșu a fost invitat la matinalul de la Antena 1, „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a vorbit despre proiectul său de suflet. Fostul internațional român construiește lângă Oradea, Complexul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Neuromotorii „Sfântul Nectarie”.

„Mihai e aici pentru că… povestea lui, a lui, este știută, dar povestea a ceea ce face el, inspirat de povestea lui, nu este atât de știută. El este în faza în care lucrează la un proiect de suflet și mai are puțin să termine o treabă ce va folosi 50 de ani de acum înainte”, a spus Dani Oțil despre invitatul său.

Mihai Neșu a vorbit despre proiectul său și își dorește să îl ducă la bun sfârșit. Faptul că materialele de construcții s-au scumpit considerabil în ultimii ani au dat peste cap bugetul pe care îl aveau stabilit. „M-am apucat anul trecut. Pe 2 iunie ne-am apucat să construim proiectul acesta, care va fi un complex de recuperare pentru copiii cu dizabilități neuromotorii în regim caritabil, dar la condiții de lux. Am cheltuit până acum două milioane de euro. La început, în anul 2019, am estimat proiectul la 3,6 milioane de euro, când fierul era 2 lei și lemnul era la jumătate de preț față de acum. Cu calculele făcute anul acesta ne-a ieșit un deficit de 1,8 milioane de euro ca să terminăm proiectul. Mai avem vreo 600.000 de euro în conturi și câteva luni mai putem duce șantierul, dar dacă nu strângem măcar jumătate din diferența de buget…”, a povestit fostul fotbalist.

Mihai Neșu: „M-am supărat pe viață și nu am mai vrut să fac terapie”

În timpul emisiunii de la Antena 1, Mihai Neșu a mărturisit că a fost dezamăgit de situația în care se afla, după ce a ajuns în scaun cu rotile în urma accidentului suferit pe terenul de fotbal. Inițial credea că se va recupera rapid, însă când a văzut cum stau lucrurile el nu a mai dorit să facă terapie.

„Am fost dezamăgit de situația mea, nu am fost împăcat cu ea, credeam că o să mă fac bine instantaneu, fără să fac nimic. M-am supărat pe viață și nu am mai vrut să fac terapie, nu am mai vrut să fac terapie, am crezut că pot să trăiesc așa, dar la lună aveam probleme urinare, am ajuns să fac si două septicemii…

Dacă nu faci terapie atunci când ai probleme neurologice și ești paralizat, organismul nu mai funcționează cum trebuie. Am pățit-o și eu. Scopul principal este ca să îți menții o sănătate a corpului, progresele țin de Dumnezeu”, a declarat Mihai Neșu la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

După terminarea emisiunii, Dani Oțil a postat un mesaj pe contul său de Instagram, unde a îndemnat pe toată lumea să doneze pentru fundația fostului fotbalist.

„Unele interviuri îți pun nod în gât. Sunt greu de dus. Nu contează… Atâta timp cât Mihai Neșu termină un proiect care va schimba mult România. Vă rog să aruncați o privire. Dacă puteți… Donați. Mihai CHIAR va lăsa ceva în urma lui pentru următorii 50 de ani”, este mesajul prezentatorului.

