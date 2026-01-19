„Era bine să fie acolo, nu trebuia să stea acolo de la început până la sfârşit şi să plece ultimul de la chef. Dar, sigur, eu nu pot să ştiu care e agenda preşedintelui. Eu cred că merita să fie acolo o zi, două, nu de la început până la sfârşit, din 19 până în 24, sau cum e agenda acolo. Eu cred că era bine pentru o zi şi jumătate, fiindcă totuşi este un for extrem de important şi acolo poţi să discuţi cu şefii de state, şefii de guverne, cu oameni extrem de importanţi, şi pentru România, şi pentru Europa, şi pentru relaţiile transatlantice, dar mă rog, nu ştiu care sunt socotelile”, a spus Kelemen Hunor.

„Acolo totuşi sunt o grămadă de şefi de state, deci OK, nu te întâlneşti cu Trump, că nu s-a nimerit, dar acolo mai sunt încă o grămadă de oameni cu care probabil că ai ce discuta. Eu aşa zic şi cred că era un moment important să spună ce crede România despre schimbările care se întâmplă cu o viteză uluitoare”, a adăugat președintele UDMR.

„Nu ştiu care sunt hotărârile pe acolo, dar spun în continuare că era bine să meargă preşedintele pentru o perioadă. Sigur, nu stai acolo o săptămână, nu mergi să mai iei o lecţie de schi, mă rog, dar totuşi acolo se întâmplă lucruri importante”, a conchis Kelemen Hunor.

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a explicat duminică seară, 18 ianuarie, la Antena 3, motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu este prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția: „Preşedintele a decis să rămână în ţară, mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”.

În schimb, România a trimis la Davos o delegație formată din trei miniştri ai Guvernului Bolojan, plus consilierul prezidenţial Radu Burnete. Cei trei miniștri sunt Oana Ţoiu de la Externe, Dragoș Pîslaru de la Proiectele Europene și Bogdan Ivan de la Energie. Reuniunea anuală are loc în Elveţia în perioada 19-23 ianuarie.

