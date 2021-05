Dani Oțil, incident pe pista de curse. „Am lovit mașina neprovocat”

Dani a fost implicat într-un accident chiar pe pista de curse, dar, din fericire, numai mașina pe care o conducea a avut de suferit, iar el se simte bine și nu a fost rănit.

Prezentatorul de la Antena 1 a împărtășit toată experiența pe rețelele de socializare. „Rămâne în cartea mea cu două reci și una caldă: Am lovit mașina neprovocat, fără să mă grăbesc, după un cumul de factori nefericiți.

Am reușit sa improvizam, am facut timp de podium, dar s-a stricat altceva… Caldă e ca ne-am întors la curse in oraș si am vazut fețe fără masca dupa un an”, a scris Dani Oțil în dreptul imaginii în care apare lângă mașina sa de curse.

Citeşte şi:

REPORTAJ | Lupta medicilor de la sate pentru fiecare vaccin administrat. „Vin oamenii și-mi spun că le este frică de vaccin”

Ce concerte și festivaluri de muzică sunt anunțate deja vara aceasta în România și în străinătate

Răzvan, băiatul de lângă Prut care trage din greu să intre la liceu. În timpul școlii online, avea internet doar la poartă

PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro Ioana Dichiseanu, gest SUBLIM la înmormântarea tatălui său. Ce a aruncat pe sicriu, în groapă VIDEO

Observatornews.ro Momentul teribil în care cântăreţul Corin Dobrinescu este spulberat de o dubă, la Horezu. Accidentul mortal a fost filmat - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 23 mai 2021. Taurii au nevoie de o atitudine care li se potrivește, dar la care pot ajunge mai rar

Știrileprotv.ro Descoperirea incredibilă făcută de un copil de 9 ani în mașina nouă a tatălui său. Nu i-a venit să creadă când a văzut

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE De ce autoclavele de clasa B sunt necesare în saloanele de înfrumusețare? (Publicitate)