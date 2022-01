De data asta este mai hotărât ca niciodată! Dani Oțil a anunțat că își vinde garsoniera în care a locuit o vreme bună. Acum, prezentatorul locuiește într-o vilă superbă, alături de soția lui, Gabriela Prisăcariu. El a vorbit și despre pierderile financiare pe care le-a avut după această achiziție.

„Vreau să pierd banii a treia oară la aceeași garsonieră. Acum mi-am dat seama. După ce că am luat-o în franci elvețieni… m-a uscat. Mi-am sunat profesorii de științe economice din liceu până în sus să-i înjur pe toți că nu m-au… O dată am pierdut la franci, după aceea mi-am făcut creditul din franci în euro, adică am mai pierdut o dată. Și acum ce am aflat. Dacă o vând acum, am scos-o săptămâna asta la vânzare, mai pierd 5-10% până la sfârșitul anului. Mulțumesc! Măcar scap de ea și îmi iau ceva frumos. Nu o mai suport”, a spus Dani Oțil.

Prezentatorul de la Antena 1 nu a vrut să spună prețul la televizor, însă i-a anunțat pe telespectatori ca va posta anunțul pe rețelele de socializare. Pentru a vinde garsoniera, Dani Oțil a apelat la o agenție de imobiliare.

„Mi-au făcut de la agenție… Nu am știut, acum e 3D și intri în casa omului, te duci și cauți în frigider. Mi-au făcut o prezentare așa frumoasă că i-am sunat și le-am zis că nu o mai vând. E de vânzare! Mamă, ce garsonieră mișto. Are și încărcătura… Am făcut emisiune cu Bobonete din ea. O să fie o bătaie pe ea, treaba voastră. Dacă o cumpărați la preț întreg. (…) Nu pot să zic la televizor cât cer pe ea. Sunt singurul proprietar. Eu am desenat-o. Am luat-o goală, goală, la roșu. Am luat-o înainte de a se construi blocul, în fază de proiect. Am o mie de povești cu garsoniera”, a mai spus matinalul.

Răzvan Simion nu mai are rate la bancă

După ce a vorbit despre garsonieră, Răzvan Simion i-a spus colegului său că o cumpără el, moment în care Dani Oțil i-a dat o replică neașteptată. „N-ai tu bani de garsoniera mea. Plătește ratele și după aceea discutăm”, a spus fostul iubit al Mihaelei Rădulescu.

Răzvan Simion a anunțat că nu mai are rate la bancă, însă crede că va mai face un împrumut. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut primul credit la bancă în anul 1998, după cum el a dezvăluit în ediția emisiunii de astăzi.

„Nu mai am rate, mă! Am închis în 2021. Nu mai am nicio rată. Acum vreau să fac alta. Din 1998 când am luat primul credit nu mai am nicio rată”, a spus Răzvan Simion.

