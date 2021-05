Mihai Morar, 39 de ani, și Daniel Buzdugan, 46 de ani, sunt printre cei mai longevivi realizatori de emisiuni din media românească. Îi leagă o relație de serviciu de 17 ani, drept pentru care ardeleanul a avut o reacție amuzantă la adresa coechipierului său cu ocazia ultimului său podcast: „Am stat cu tine, practic, cât am stat cu părinții mei”.

Mihai conduce, Daniel stă în dreapta

Daniel Buzdugan a fost invitatul ultimului podcast „Fain și simplu” realizat de Mihai Morar, ocazie cu care au depănat amintiri comune și au povestit cum funcționează chimia dintre ei.

„Noi suntem la fel, dar într-un fel, altfel. Suntem niște morocănoși. Când mergem în țară, Mihai conduce, eu stau în dreapta. Mihai ascultă muzică, e mai pe nou, pe sentimental, eu pe clasică, iar de ceva vreme ascult muzică religioasă, mă liniștește seara. El, noaptea, ascultă un podcast, lucruri faine. Eu adorm doar dacă ascult muzică clasică sau religioasă”, a mărturisit Buzdugan.

De ce nu-și fac concediile împreună

Au recunoscut amândoi că, în afara unui sejur comun de Paști la Botoșani, nu și-au făcut concediile împreună, cu familiile reunite.

„E mai bine așa. Dacă am sta zi de zi bot în bot, dacă am face și concediile împreună, am da-o într-o cumetrie, nu cred că ar fi bine. Suntem doi cetățeni cărora le place să fie în centrul atenției, să bucurăm lumea, e nevoie ca unul dintre cei doi să-l înțeleagă pe celălalt. E nevoie de multă înțelegere, de mult calm și răbdare. Cum spune părintele Cleopa: «Când s-a terminat răbdarea, s-o iei de la capăt!»”, a mai spus Daniel.

Ieșeanul e căsătorit de 18 ani cu Monica și au împreună doi copii, Maria și Luca. Mihai este căsătorit de 14 ani cu Gabriela și au împreună trei copii, gemenele Mara și Cezara, plus mezina Roua.

„Suntem bucățele care constituie oglinda, adevărul”

Buzdugan s-a apropiat de cele sfinte după câteva vizite la Muntele Athos. Acum crede că „noi, oamenii, suntem oglinda lui Dumnezeu. Din ispita pe care o știe toată lumea, oglinda s-a spart. Și suntem bucățele, iar toate constituie întreaga oglindă, adevărul. Adică, la un moment dat, ție ți se pare că ai dreptate, alteori, că eu am dreptate, dar adevărul suprem nu-l deține nimeni, decât oglinda. Antena centrală e la Dumnezeu. Eram haotic, incoerent, o zi eram credincios, a doua zi nu mai eram. Dar vine un moment când trebuie să spui stop, să te cumințești. Viața trece repede, iar când vrei să te întorci la drumul ăla îngust, nu ăla pe care merge toată lumea, s-ar putea să nu mai ai timp”.

La final, la capătul a două ore și jumătate de dialog, Mihai Morar le-a urat fanilor celor doi: „Să vă găsiți în viață un om care să se uite la voi și să vă valorizeze așa cum o face Daniel Buzdugan cu mine”.

Citeşte şi:

Alexandru Ciucu, prima reacție după ce s-a speculat că divorțează de Alina Sorescu. Sunt căsătoriți de 11 ani

Adevărul despre presupusa rivalitate dintre Andra și Delia. „Lumea ne vede în competiție”

PARTENERI - GSP.RO „Am pierdut tot în cazino, iar Anamaria Prodan m-a lăsat baltă”. Mărturiile neștiute ale unui badboy din Craiova

Playtech.ro Ce se întâmplă cu doctorul român care s-a vaccinat singur acum un an. Halucinant ce scandal a ieșit

Observatornews.ro Bătaie cruntă între români, pe aeroportul din Luton. "Dă-i, dă-i!" Knock-out devastator suferit de un bărbat

HOROSCOP Horoscop 15 mai 2021. Balanțele sunt invitate azi la compasiune, bunătate și căldură sufletească

Știrileprotv.ro Pedepsele primite de patru români din UK care au violat o tânără la Londra

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE VIDEO: 10 suporteri din fotbalul românesc „zboară pe sub apă” (Publicitate)