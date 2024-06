În anul 2013, după o căsnicie de 7 ani, Andreea Marin și Ștefan Bănică jr au decis să divorțeze. Fiica lor avea doar 5 ani atunci când părinții săi au decis să o ia pe drumuri separate. Toți au ajuns atunci la psiholog, mai ales pentru binele copilului.

Andreea Marin: „Paparazzii erau cățărați literalmente pe mașina noastră”

Întrebată acum care a fost cea mai mare teamă în rolul de mamă singură, ea a zis: „Sentimentele ce pot să treacă prin inima copilului meu. Nicio altă teamă. Am știut că eu sunt în stare, prin munca mea, să fac tot ce îmi stă în putere pentru ca ea să meargă pe un drum bun în viață.

Am știut că asta depinde de mine. Dar ce faci cu starea sufletească a unui copil care trece prin divorțul părinților? La noi a fost și unul dur, zgomotos. Nu știu dacă-ți amintești imaginile acelea cu noi în mașină încercând să intrăm într-un garaj.

Paparazzii erau cățărați literalmente pe mașina noastră ca să pozeze prin geam un copil de 5 ani care a rămas cu o traumă. Deodată vezi niște oameni cățărându-se pe mașina ta. Acum, la 16 ani, ea este o fată puternică. Mă moștenește”, a mărturisit Andreea Marin.

Prezentatoarea a dezvăluit și că, alături de fiica ei și de tatăl acesteia, Ștefan Bănică jr, a mers la psiholog pentru a se asigura că Violeta va trece mai facil peste divorț. „A înțeles lucrurile și i le-am explicat de multe ori, am fost și la psiholog împreună, și cu tatăl ei, pentru că așa era și normal. O iubim deopotrivă. Asta e o altă poveste. Ce vreau să spun e că e foarte greu pentru un copil, indiferent că părinții sunt cunoscuți sau nu, să digere această despărțire. Aceasta este temerea unui părinte. Te gândești că nu ești destul pentru copil”, a explicat prezentatoarea.

„Violeta îmi seamănă foarte mult: luptătoare, încăpățânată în a-și urma crezul, pentru ea nu există nu se poate”

Într-un alt interviu, de data aceasta pentru viva.ro, Andreea Marin a fost întrebată în ce măsură ea și Ștefan Bănică se implică în alegerile Violetei, dar și dacă sunt de acord în ceea ce o privesc pe fiica lor.

„Decidem împreună ceea ce ține de viitorul ei, cum e firesc, n-aș spune deloc despre Violeta că e răsfățată de niciunul dintre noi, o responsabilizăm, dar o și iubim nespus, și ea știe asta. Violeta îmi seamănă foarte mult: luptătoare, încăpățânată în a-și urma crezul, pentru ea nu există nu se poate. Mă văd în ea, așa cum eram odinioară…”, a declarat Andreea Marin pentru sursa mai sus-menționată.

„Am crescut-o cu bun-simț, fără a da importanță faptului că eu și tatăl ei suntem persoane cunoscute prin natura muncii alese, am lăsat-o să se dezvolte prin forțe proprii, am educat-o cu conștiința că va avea ceea ce va dovedi că merită, nu primind de-a gata orice. Ea nu gândește în acești termeni – celebritate, notorietate –, ea învață, creează, se dezvoltă și restul vine de la sine, ca o consecință firească. Așa am crescut și eu. Iar ea are și un alt exemplu bun: fratele ei mai mare, Radu Ștefan, pe care îl iubește foarte mult”, a spus Andreea Marin.

