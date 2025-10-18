Daniel Nuță, actorul din serialul „Groapa”, s-a despărțit de iubită după 4 ani de relație. „Am cunoscut pe cineva”

Separarea s-a produs după o vacanță exotică în Thailanda, organizată la începutul acestui an. Până acum, cei doi au ținut despărțirea secretă. Daniel Nuță a făcut primele declarații, despre schimbările din viața lui.

„Într-adevăr m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani. Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect. Iar când m-am întors, am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Am avut niște plecări, într-adevăr, când am fost văzut în aeroport, mergeam spre Roma la o expoziție a lui Carravaggio, expoziție foarte impresionantă. S-au adus din toată lumea opere de-ale lui”, a declarat, pentru Cancan, Daniel Nuță, protagonistul serialului “Groapa”.

Deși după despărțirea de Cezara, daniel a încercat să își refacă viața alături de altcineva, lucrurile au funcționat doar pentru o perioadă. Acum, actorul este din nou singur și susține că se află într-o perioadă bună.

“Nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar cred că lucrurile se așează așa cum trebuie să se așeze. Nu mai suntem împreună. Dar cred că lucrurile au fost și s-au întâmplat în felul ăsta cu un scop destul de clar. Și vom vedea, nu știm.

În momentul ăsta sunt singur, sunt bine și mă gândesc doar la proiectele mele și la liniștea și la confortul meu mental, să-mi găsesc un echilibru al meu, eu cu mine. Și atât. Nu contează nimic altceva”, a adăugat Daniel Nuță, pentru sursa citată.

