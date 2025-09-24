Alături de el, gata să îl provoace cu glume acide și ironii savuroase, se vor afla prietenii săi din showbiz: Ruby, Cătălin Moroșanu, Andreea Antonescu, Doc și Jorge. Nu vor lipsi nici comedianții pregătiți să îl „roastuiască” cu replici usturătoare și, la rândul lor, să fie luați peste picior: Adelina Toma, Sorin Pârcălab, Viorel Dragu, Andrei Ciobanu și Alex Mincu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Așa cum telespectatorii s-au obișnuit deja, totul va fi orchestrat de către Răzvan Exarhu, „roast masterul” emisiunii, care îi va prezenta pe rând pe invitați și comedianți, în stilul său inconfundabil, presărat cu ironii fine și observații tăioase. În sala impunătoare a Operei Naționale București, glumele au fost la cote înalte: acide, tăioase, inconfortabile pe alocuri, dar rostite fără perdea și cu cortina trasă.

Despre emoțiile trăite înainte de filmările emisiunii, Daniel Pavel a mărturisit: „Mi-am găsit roast-ul. Eu credeam că mi l-am găsit atunci când m-am căsătorit, dar se pare că mariajul vine inclusiv cu astfel de ipostaze, emoție de tip roller-coaster. Dar caruselul a constat și în faptul că nu știam ce vor spune prietenii mei, comedianții și, mai ales, nu știam ce va spune propria mea soție.”

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Daniel Pavel a dezvăluit și presiunea emoțională din culise: „Am avut emoții foarte mari, mai ales că trebuie să ne gândim că știi că ești filmat non-stop, dar ideea este că nu știi ce reacție o să ai. Fața umană are până la 300 de mușchi care țin mimica în fiecare secundă și s-ar putea să nu îți placă, să nu ai o reacție pe măsura muncii creative, asta era un stres pentru mine. Normal, nu poate să îți cadă totul bine. Așa că pot să spun că în viața mea, în fața camerelor de filmat, nu am avut niciodată emoții atât de mari ca la La bine și la Roast”, a spus Daniel Pavel.

Una dintre surprizele pregătite pentru Daniel Pavel este chiar momentul special al soției sale, Ana Maria Pavel, care i-a oferit un roast savuros. „Să fii roastuit am înțeles că este o mare culme pe care o atinge o persoană publică și să fii roastuit de propria ta nevastă, ca invitat special, este un super bonus”, a mai adăugat Daniel Pavel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE