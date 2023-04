Astăzi, 5 aprilie, Anca Pîrvuțoiu își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie, Daniel Pavel i-a transmis fostei sale soții un mesaj special, pe Instagram. „Întru mulți ani minunați și luminoși Anca Pîrvuțoiu, de ziua ta.

Fiul nostru Antoniu Pavel și cu tatăl lui din junglă îți urează să avem în continuare super team❤️‍?❤️‍?❤️‍? și să ne vedem nepoții???”, a scris Daniel Pavel în mediul online, unde a și distribuit mai multe fotografii cu fosta soție, cu care are o relație foarte bună.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cum se înțelege actuala iubită a lui Daniel Pavel cu fosta lui soție

Fosta soție a lui Daniel Pavel și actuala iubită a acestuia au petrecut Crăciunul împreună. Prezentatorul „Survivor România” s-a bucurat mult că întreaga familie s-a reunit de sărbătorile de iarnă.

„Fiul meu a venit de sărbători în țară, alături de mama lui. Mă bucur tare mult că în acest an am fost cu toții la masă și ne-am bucurat de energia frumoasă pe care o aduc sărbătorile de iarnă. Ana l-a cunoscut atât pe fiul meu, cât și pe mama lui. De altfel, în această vară am petrecut cu toții timp în România, dar și în Viena. Totodată, la masa de Crăciun ne-am regăsit în formulă completă”, a declarat Daniel Pavel pentru Click.

Recomandări Cronica unui fiasco legislativ. Cum s-au împiedicat liderii PNL și PSD de pragul la abuzul în serviciu

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii „Survivor România”, se iubește de un an cu Ana Maria Pop, care e avocat. Într-un interviu pentru playtech.ro, vedeta a făcut dezvăluiri despre relația lor, despre cum se comportă iubitul cu ea.

Daniel Pavel, lăudat de iubita lui: „Este bărbatul pe care îl căutam”

Ana Maria l-a lăudat pe Daniel Pavel nu doar pentru cariera lui, dar și pentru omul care e dincolo de camerele de filmat. „Este din punctul meu de vedere, pentru că, desigur, probabil că avem chimia noastră și așa ne-am găsit, este bărbatul pe care îl căutam.

Este un om foarte cald, foarte atent, foarte romantic, deși poate unii nu ar spune asta, atent la detalii și foarte muncitor, foarte ambițios”, a spus vedeta. În ceea ce privește sacrificiile pe care le-a făcut pentru relația lor, Ana Maria a explicat că ea a renunțat la jobul la firma la care lucra, pentru a porni pe calea afacerilor alături de Daniel Pavel.

„A fost să las jobul pe care îl aveam înainte și să mergem împreună pe calea antreprenoriatului. Pe lângă faptul că îmi păstrez cariera în domeniul juridic, avem și niște joburi împreună. Asta a însemnat să renunț la compania cu care colaboram înainte.

Ăsta cred că a fost cel mai mare compromis până acum”, a zis iubita lui Daniel Pavel, care primește multe dovezi de iubire din partea acestuia.

Recomandări Piedone află azi dacă va fi liber. Curtea Supremă dă verdictul la recursul din dosarul Colectiv

Daniel Pavel, despre fiul lui: „A avut parte de câteva evaluări extrem de importante”

În prezent, Ana Maria Pop e alături de Daniel Pavel în Republica Dominicană, la Survivor România 2023. Prezentatorul se află acolo de trei luni și se pare că filmările ar mai dura încă trei luni. În acest timp, el e departe de familia din România și de cea din Austria, căci acolo locuiește fosta soție și fiul lor, care a trecut recent prin evaluări.

„Fiul meu a avut parte de câteva evaluări extrem de importante pentru viitorul lui academic în această perioadă și am trăit alături de ei, Anca și băiatul meu la Viena unde locuiesc, chiar și de la distanță, la intensitate maximă”, a spus Daniel Pavel în jurnalul lui de la Survivor România 2023 pentru Libertatea.

GSP.RO Adelina, soția lui Cristi Chivu, anunț surpriză la 15 ani de căsnicie

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Care au fost ultimele cuvinte ale lui Thury Ștefan înainte să moară. Dezvăluiri tulburătoare ale soției: 'Avea...'

Viva.ro Îl mai știi pe Mircea Radu de la Din Dragoste? Cum arată acum și ce se întâmplă cu el, după ce s-a mutat din București și s-a retras din televiziune

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Încă o moarte misterioasă în rândul oligarhilor. Igor Șkurko, găsit fără viață în celula sa din închisoarea Yakutsk

Știrileprotv.ro Un şofer de autocamion a oprit să se odihnească într-o parcare de pe DN6, dar a dat peste ceva total neașteptat

FANATIK.RO Prin ce a trecut un român care a stat 3 zile într-o destinație populară din Grecia: “Îmi e groază de ceea ce se întâmplă în sezon”

Orangesport.ro Şocant! Ce a păţit în Brazilia o româncă celebră: ”Au scos armele şi ne-au băgat pe toţi într-o cameră”

Unica.ro 'Condițiile nu erau propice pentru ce am eu'. Boala cu care se confruntă Ada Dumitru, după Survivor

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2023. Fecioarele au ocazia să exerseze o metodă bună de a se liniști singure, atunci când se confruntă cu bănuieli sau temeri