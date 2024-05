După nunta lui Daniel cu Ana Maria Pop, aceștia vor pleca în luna lor de miere, dar și într-o călătorie într-o destinație cu totul și cu totul specială, alături de fiul lui, Antoniu, în vârstă de 19 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Numărul (de invitați – n.red.) se pare că a ajuns la 400. (râde) O să fie foarte mulți oameni. Evenimentul va avea loc pe 8 iunie. Eu plec în Dominicană, țin să precizez, pentru mireasă, știe draga de ea. (zâmbește) Am promis că vin și vin și voi fi cu câteva zile înainte, cu ajutorul Domnului”, a mărturisit Daniel Pavel, la Fresh by Unica.

Gazda Survivor All Stars a spus și cum i s-a părut procesul complex din spatele organizării unui eveniment de această amploare .

„Mie mi se pare totul foarte complicat. (râde) Probabil că e o opinie masculină foarte largă. Dar bucuria de pe figura miresei mele, a Anei, este extraordinară. De la aranjamente, cromatică, până la fluxul de oameni, în ce moment se întâmplă ce. Am prezentat evenimente, de la gale mari de șefi de stat și guvern, până la evenimente corporative, dar n-am fost niciodată protagonist”, a mai povestit Daniel Pavel, pentru Unica.ro.

Recomandări Yevgeniya Gaber, expert în securitate: „Ceea ce distruge moralul Ucrainei nu este numărul de morți, ci faptul că trebuie permanent să explice Occidentului de ce nu se poate negocia cu Putin”

Prezentatorul de la Pro TV a vorbit despre tradițiile pe care le-a îmbrățișat, dar și despre cele pe care nu le apreciază.

„Furatul miresei clar nu e pe nicăieri, nu va fi. Viitorul meu socru e general și nu apreciază subiectul acesta al furatului. (râde) Să știți că nici eu nu sunt un mare fan. Sunt foarte mulți oameni și vrem să fim chiar amfitrioni. Unde s-o duci? E o pădurice acolo, nici nu vreau să mă gândesc. (râde) Sper din echipa mea de filmare să naibă vreunul vreo idee”, a spus Daniel Pavel.

„Să spargem două pahare înainte de a intra. Cel mai probabil, dacă mă pot gândi la alte referințe culturale, se sparge ghinionul.

Și a insistat ea cu călcatul în biserică, să am grijă. Am zis: «Calcă-mă, nicio problemă!». Să mă calce mireasa ca să aibă the upper hand (un avantaj – n.red.). Bun, nicio problemă, calcă, fă tapping (dansează step – n.red.) (zâmbește)”, a mai mărturisit prezentatorul Survivor All Stars România, pentru Unica.ro.

Urmărește-ne pe Google News