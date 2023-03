Jurnalul lui Daniel Pavel la „Survivor” 2023. Ce se întâmplă în săptămâna unificării: „Deschidem drumul spre premiul de 100.000 de euro”

„Vă salut, cu drag și dor, din îndepărtata Dominicană după, ceea ce aș putea numi, săptămâna fără somn, săptămâna în care surprizele au fost ridicate la rang de artă”, și-a început Daniel Pavel confesiunea în jurnalul său de la Survivor România 2023.

„Am ajuns la un nou pas, unul care demonstrează cât sunt de puternici concurenții rămași în joc”

Prezentatorul a făcut retrospectiva săptămânii trecute, când Lucianna Vagneti a fost eliminată de la Survivor România 2023. „Sunt sigur că ați văzut și voi pentru că v-am simțit emoțiile și trăirile la fiecare pas, dar țin să vă reamintesc… seara de miercuri mi-a dat o ocazie pe care o așteptam deja pentru a spune: săptămâna următoare este săptămâna unificării.

Pentru că da, după unsprezece capitole pe care le-am scris împreună în fiecare luni, marți și miercuri, am ajuns la un nou pas, unul care demonstrează cât sunt de puternici concurenții rămași în joc, unul care deschide drumul spre premiul de 100.000 de euro și titlul de Survivor România 2023. Chiar dacă la final voi rosti un singur nume, ei trebuie să profite de această perioadă pentru a vă convinge că merită, că POT!”, a explicat prezentatorul.

Totodată, el a mai amintit și de momentul important când Alex Delea, Zanni, Oana Ciocan și Elena Chiriac, foștii concurenți, au revenit la Survivor. „În plus, cum aș putea uita faptul că tot miercuri, am avut ocazia să îi invit în sala de Consiliu pe oamenii pe care i-am urmărit cu mândrie în sezoanele anterioare: Zanidache, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan.

Aceștia au pășit cu încrederea lor de fier și cu experiența lor și s-au alăturat triburilor ca mentori”, a spus el.

Delea, Zanni, Elena Chiriac și Oana Ciocan intră pe traseu la Survivor 2023

„Nu o să mă opresc și o să vă spun că luni seara îi veți vedea acolo unde s-au consacrat, pe traseu. A fost o reală bucurie să le spun numele la start, iar pentru ei a fost acea dăruire de care vă veți aminti instant. De ce am spus că a fost săptămâna fără somn?

Pentru că am muncit și continuăm să o facem zi și noapte pentru a vă aduce în următoarele zile Marea Unificare – acest EVENIMENT pe care-l veți trăi la intensitate, în care luptele nu mai sunt doar pentru un punct, ci și pentru a scrie un important reper al istoriei sezonului. Ei sunt 15 și sunt mai pregătiți ca niciodată, vă asigur”, a continuat el.

Daniel Pavel: „Nu am să vă ascund, am momente când simt oboseala”

În jurnalul său, Daniel Pavel a și dezvăluit cât de mult muncește acum. „Despre mine… nu am să vă ascund că deși am momente când simt oboseala, profit de prima oră a dimineții și pe la 6 îmi fac vreme să alerg, chiar dacă plouă. E modul meu de a lăsa cumva totul deoparte și de a-mi da resetul pentru începutul de zi. Apoi sunt gata să facem planuri, dar mai ales să le punem în aplicare și să filmăm pentru tot restul zilei sub soarele puternic”, a zis el.

„Iată-mă ajuns la finalul acestei file de jurnal. Am o emoție aparte, una pe care simt să v-o transmit, din suflet, una pe care o să v-o aduc aproape mâine, marți și miercuri, de la 20:30. Vă aștept cu noi pentru a vă încărca bateriile, pentru a vă găsi motivația de a nu renunța niciodată la ceea ce vă doriți și pentru a vedea că oamenii chiar nu au limite când își pun ceva în cap. Pentru doza de energie și luptă cu sinele, vă urez o duminică tihnită și vă aștept alături de noi!”, a încheiat Daniel Pavel.

