Puțină lume știe că Daniel Stanciu a fost prieten cu Andreea Marin, însă acest subiect a fost dezbătut alături de Victor Vrînceanu.

„Erai apropiat de doamnele din showbiz? Ai avut iubite din showbiz?”, l-a întrebat Victor Vrînceanu pe Daniel Stanciu. Iar acesta din urmă a răspuns: „Probabil că sunt… Da! Am avut din toate categoriile”.

„Am auzit o poveste că tu ai fi fost, la un moment dat, apropiat și de Andreea Marin? Cum ai cunoscut-o?”, l-a mai întrebat Victor Vrînceanu pe Daniel Stanciu.

„Da. Ne-am cunoscut foarte bine. Păi, cred că în perioada aia, atunci am fost… Păi, cred că am invitat-o. Era Olimpiada Jurnaliștilor, la Almeria, în Spania. Și am luat-o să fie imaginea noastră. După aia a mai fost… Cred că a mai fost Giovanni în emisiune. La «Surprize, Surprize». A apelat la mine și la Gică Popescu. Știi că pregăteau ei câte o surpriză și ne-am implicat și noi. După aia am încercat, cred, un reportaj la Mutu, la Londra. Și tot așa, ne-am implicat eu și cu Gică Popescu”, a fost răspunsul oferit de omul din fotbal.

Victor Vrînceanu a vrut să afle și cel fel de relație a fost între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Prieteni buni? Pe o linie de prietenie sau de …?”. „Am avut o relație apropiată, eram apropiați. Da. De prietenie”, a spus Daniel Stanciu.

Întrebat ce fel de femeie este Andreea Marin, fostul jurnalist a precizat că „Zâna Surprizelor”, așa cum era supranumită vedeta, este o persoană foarte puternică.

„O femeie puternică. Da. Puternică. Da. Foarte dură. Dar nu într-un mod… Era gașca asta de prieteni și chiar se comporta impecabil și avea un nivel, un standard ridicat din toate punctele de vedere, financiar și al imaginii. Câștiga bine, foarte bine. Noi eram la ani lumină față de ea, dar avea prieteni în toate sferele. Și atunci când am fost cu Ţiriac, am zis că mergem toți la concert la Ramazzotti. Era și ea, da”, a încheiat Daniel Stanciu.

