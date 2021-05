Daniela Crudu are un nou iubit, dar încă e căutată de bărbatul care a bătut-o. „Îl urăsc”

Vedeta în vârstă de 31 de ani a fost recent într-o vacanță în Egipt. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Daniela Crudu a dezvăluit că s-a relaxat la mii de kilometri de România alături de noul ei iubit, dar și de sora ei. Cu bărbatul de care acum e îndrăgostită nu publică poze pe rețelele de socializare, îl ține ascuns.

Nu are planuri de căsătorie cu el, ea se gândește însă cum să devină bogată.

Daniela și sora sa în Egipt

„Am fost la piramida lui Keops. Am văzut Sfinxul. Mi-a plăcut foarte tare, am simțit o energie și mi-am pus o dorință, sper să se îndeplinească. Nu, nu vreau să mă mărit.

Să devin milionară, da. Sunt singură în pozele din Kairo, păi normal, nu știi că nu se pune… Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret”, a spus Daniela Crudu la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fosta asistentă TV a făcut declarații și despre bărbatul de care a fost îndrăgostită în urmă cu un an, bărbatul de orgine croată, cel care a și bătut-o. Episodul de violență a avut loc în luna februarie a anului trecut. Daniela Crudu a refuzat să depună plângere după scandalul cu Seco Dubravko. „Mă simt bine, foarte bine. Am trecut cu bine peste incident, după cum se vede. Nu pot să vă spun motivul pentru care s-a iscat cearta. Nu o să depun plângere”, spunea Daniela Crudu în urmă cu un an.

Fostul iubit croat încă o caută, dar ea nu mai vrea să mai vorbească cu el, să audă de el.

„De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el?

Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem, că noi stăteam doar în vacanță”, a mai spus acum vedeta la Antena Stars.

Citeşte şi:

Cristi Chivu, după atacurile la adresa jurnaliștilor de investigație de la Libertatea și Gazeta Sporturilor: „Luptați, nu renunțați”

Acord de încetare a focului între Israel și Fâșia Gaza, după 11 zile de violențe

Trupul neînsuflețit al lui Ion Dichiseanu, depus astăzi în foaierul Teatrului Nottara. Actorul va fi înmormântat la cimitirul Bellu

PARTENERI - GSP.RO FCSB are un nou antrenor! Becali îl readuce la echipă, după ce l-a făcut praf public: „I-a luat mințile, a vrut să își bată joc de mine!”

Playtech.ro IREAL! Cum face Larisa Drăgulescu pozele indecente de pe site-urile pentru adulți. Halucinant ce se întâmplă

Observatornews.ro Ion Dichiseanu a murit cu gândul la nepoata lui. Ioana Dichiseanu: ”Tata mi-a spus că își dorește să o țină de mânuță” - FOTO

HOROSCOP Horoscop 21 mai 2021. Vărsătorii trebuie să se tempereze și să găsească o soluție pentru orice dispută

Știrileprotv.ro Veste uriașă pentru cei vaccinați! Anunțul făcut astăzi de OMS

Telekomsport Toni Petrea şi-a găsit imediat echipă! Unde va antrena după ce a pierdut postul la FCSB | BREAKING NEWS

PUBLICITATE Care este diferența dintre un proces în instanță și un caz soluționat de CSALB? (Publicitate)