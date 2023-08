Daniela Crudu, fostă asistentă de televiziune, a împărtășit cu fanii săi noi imagini cu fiica ei, Daiana, minune care i-a schimbat viața de aproape 4 luni. De când a devenit mamă, prioritățile în viața ei s-au schimbat complet, iar cea mai importantă persoană este acum fetița sa.

Au trecut câteva luni de la momentul în care Daniela Crudu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. De atunci, ea s-a dedicat în totalitate creșterii și îngrijirii micuței, transformându-se într-o mamă devotată și iubitoare.

Pe rețelele de socializare, Daniela Crudu a ales să împărtășească cu fanii săi momente din viața sa de mamă. Prin intermediul imaginilor, fosta asistentă TV a transmis emoția și bucuria pe care le trăiește în prezența micuței sale.

Deși a avut o carieră de succes în lumea televiziunii, Daniela Crudu a renunțat la acest job pentru a-și întemeia familia mult dorită. Ea a fost mereu deschisă și sinceră în legătură cu viața personală, iar acum se dedică cu mare entuziasm și responsabilitate creșterii micuței sale.

Fanii brunetei au fost impresionați de felul în care se implică în viața copilului său și i-au transmis mesaje de susținere. Minunea care i-a schimbat viața este acum centrul universului său, iar Daniela Crudu se bucură de fiecare clipă petrecută alături de micuța sa, Daiana.

„Frumuseșe, ce îți face bebelina? Poze cu ea când vedem?”, „Daniela ești la fel de superbă că înainte de a da naștere”, „Să-ți trăiască și să crească mare și sănătoasă fetița!”, au fost câteva dintre mesajele primite de Daniela.

Daniela Crudu, botez de poveste pentru fiica ei

Daniela Crudu a ales o locație selectă, cu un decor elegant și rafinat, potrivit pentru celebrarea acestui eveniment special. Pentru decorarea locației, fosta asistentă TV a ales să păstreze o notă simplă, optând în special pentru nuanțe de alb.

Decorațiunile în nuanțe de alb au creat o atmosferă de vis. Daniela Crudu a născut luni, 1 mai, o fetiță perfect sănătoasă. Fosta asistentă de la „Un show păcătos” a postat primele imagini cu bebelușul. Fosta asistentă TV a născut la un spital din Capitală, unde a fost pe mâinile celor mai buni medici.

Daniela Crudu a născut prematur

Daniela Crudu a fost recent invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, unde a mărturisit că fiica ei s-a născut prematur. Bruneta a fost nevoită să stea în spital 5 zile și era îngrijorată pentru bebeluș. „Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu aveam chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi.“

Și a continuat: „E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă.”

