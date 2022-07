Daniela Gyorfi, 53 de ani, a recunoscut întotdeauna că a apelat la serviciile doctorului estetician pentru a modifica sau corija diverse detalii personale. Invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cântăreața a explicat ce operații a făcut și care sunt rezultatele care nu i-au oferit satisfacție.

„Celulită am avut dintotdeauna”

„La sâni nu sunt mulțumită. După trei operații, că trei am. Recunosc că nu mi-aș mai face acum. Fațetele dentare sunt absolut normale, nu poți să ai dinții galbeni, negri. Riduri… La 50-53 de ani nu poți să arăți ca la 20 de ani. Celulită am avut dintotdeauna. Fac tot felul de chestii ca să mă simt bine. Nu e vorba de operații estetice, ci de îngrijire. Dacă există tehnologie ca să schimbi lucruri care te deranjează, de ce să nu le faci?! N-am atâtea operații ca alte artiste care zic că li s-a modificat corpul peste noapte. Fundul l-am lăsat mic și plat”, i-a explicat Daniela Gyorfi lui Denise Rifai, care a complimentat-o pentru cum arată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„N-am știut să-mi aleg prietenii”

Artista a fost chestionată vizavi de regretele pe care le are în viață. Și-aici a făcut o referire la intervenția chirurgicală care i-a creat nemulțumire. „Regret că m-am operat la sâni în 2000, iar tehnologia nu era avansată. Dacă mai stăteam puțin, era mai bine. Mi-am îndreptat nasul, nu aveam «trompă», doar am avut probleme la zgârci și am îndreptat. În viața privată, prietenii n-am știut să-i aleg. În carieră, nu regret nimic. Iar dacă am greșit cu ceva, am învățat”, a explicat bucureșteanca.

Recomandări La 700 de metri de Guvern, un copil de 3 ani, internat în secția de arși, doarme pe podeaua salonului din cauza căldurii insuportabile. Manager: „În România, vara e cald”

Cure draconice

A ținut, mai ține, diete draconice. S-a înfometat fără milă. „Ca să poți să slăbești, trebuie să faci foamea. Este o cură. Sau diete cu carne fiartă și cu ouă, de mi-au distrus ficatul. Cea mai tare dietă este un regim de viață sănătos. Altfel, te îngrași la loc, apoi. Și mult sport. Am slăbiciuni la clătite, dar în rest fără dulciuri. Eu sunt un om simplu, nu mă vedeți plină de aur. Da, fug și am frică de sărăcie, vreau să am bani cât să o cresc bine pe Maria (n.red. – fiica ei și a partenerului ei, George Tal). Vreau să câștig în funcție de cât muncesc, banii înseamnă confort pentru mine. Știu ce înseamnă sărăcia, cât am muncit atât am, asta știu”, a conchis Daniela Gyorfi.

GSP.RO Divorțează după 20 de ani de relație: „Era inevitabil”. Cu cine ar fi înșelat-o vedeta

Playtech.ro Medicul Adrian Marinescu, AVERTISMENT categoric privind infectarea cu Omicron. Medicamentul pe care nu trebuie să îl administrăm sub nicio formă

Observatornews.ro Ciorbă de 57 de lei și 200 de lei pentru un cearșaf așezat pe plajă. Cum explică ministrul Turismului prețurile de pe litoral

HOROSCOP Horoscop 12 iulie 2022. Berbecii sunt invitați să își limiteze acțiunile la ceea ce e necesar și să facă ceea ce au intenționat

Știrileprotv.ro Scene șocante într-un spital din Brazilia. Un anestezist ar fi agresat sexual o femeie însărcinată în timpul unei cezariene

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare privind speranța de viață a românilor

PUBLICITATE Rețete delicioase cu ton pentru o alimentație sănătoasă în această vară