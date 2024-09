Pe 9 septembrie 2024, școlile își redeschid porțile, iar Daniela Gyorfi (55 de ani), a cărei fiică Maria intră în clasa a VII-a, s-a pregătit deja pentru acest moment important. Artista a vorbit, într-un interviu pentru Click!, despre importanța impunerii unui regulament strict privind conduita și ținuta vestimentară a elevilor.

Maria, în vârstă de 13 ani, nu este străină de lumina reflectoarelor. Deja o mică vedetă de televiziune, a colaborat cu Pro TV la emisiunea lui Cătălin Măruță în timpul pandemiei de Covid-19 și a apărut recent la „Splash! Vedete la apă!” (Antena 1), unde și-a susținut celebra mamă, înscrisă în concurs, deși nu știe să înoate.

„Cu muzica nu are nicio treabă și nici cu actoria, nu vrea neapărat să devină vedetă”

În privința viitorului profesional al Mariei, Daniela Gyorfi nu exclude posibilitatea ca aceasta să urmeze o carieră în showbiz, dar a subliniat că este important ca Maria să își descopere propriul drum.

„Fiica mea, Maria, intră în clasa a șaptea, e elevă la o școală din Corbeanca. Îi place româna, are note bune și la alte materii, însă nu e fiartă pe matematică. A terminat a treia din clasă, astfel că are și bursă de 300 de lei. Nu am auzit-o să își dorească o meserie anume, nu s-a gândit. Clar că pare că are o atracție spre televiziune, dar, vom vedea ce va face. Cu muzica nu are nicio treabă și nici cu actoria, nu vrea neapărat să devină vedetă”.

Recomandări Criminalul în serie care acţiona în Vaslui după model american fentează poliţia de 24 de ani. A ucis patru femei luate la autostop şi le-a abandonat cadavrele în păduri

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Școala este școală, că doar nu te duci nici în club și nici în mall”

„Nu mergi la mall sau la discotecă!”, a subliniat Daniela, referindu-se la necesitatea ca elevii să respecte un cod vestimentar adecvat și să aibă o atitudine serioasă la școală. Ea este de acord cu regulile impuse în noul an școlar, chiar dacă mulți elevi nonconformiști nu sunt încântați de aceste măsuri stricte.

„În unele școli există uniforme sau trebuie să vii îmbrăcat în ținute decente. E absolut normal să nu vii în clasă în fustă mini, colanți sau fardată. Școala este școală, că doar nu te duci nici în club și nici în mall.

Trebuie să respecți niște culori. Sunt de acord și să le ia telefoanele sau să le folosească numai pentru anumite materii, dar și cu acele camere de filmare, în clase, și pe holuri. Dacă așa s-a ajuns, și sunt probleme, copiii trebuie să fie supravegheați, să poarte matricolă, eu sunt mai comunistă.

Recomandări Rusia a primit rachete balistice din Iran. SUA avertizează: „O escaladare dramatică”. Reacția Teheranului

Da, sunt, pentru că școala este școală, trebuie să-ți respecți profesorii, să înveți, de aceea te duci. Sunt niște reguli, pe care nu ai cum să nu le respecți!”, mai spune Daniela Gyorfi.

„Mă gândesc însă mereu cum s-or descurca alți părinți, cu mai mulți copii la școală”

În ceea ce privește pregătirile pentru Maria, Daniela a dezvăluit că nu a lăsat cumpărăturile pe ultima clipă, dorind să evite aglomerația din magazine. Cheltuielile pentru rechizitele și hainele necesare fiicei sale s-au ridicat la o sumă considerabilă, dar Daniela este convinsă că totul este bine investit pentru viitorul Mariei.

„Pe rechizite am dat vreo 1.000 de lei, căci a trebuit să îi iau și un ghiozdan nou, avea unul mai vechi, i-am luat caiete normale, niște tricouri și pantaloni, căci a crescut, peste vară, acum este cât mine de înaltă.

Am dat ceva, da. Mă gândesc însă mereu cum s-or descurca alți părinți, cu mai mulți copii la școală. Pentru mine, însă, suma de 1.000 de lei nu a fost un capăt de țară”, s-a mai confesat Daniela Gyorfi.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Bătălia suveraniștilor. George Simion, Diana Șoșoacă, Cristian Terheș, Călin Georgescu și Răzvan Constantinescu vor la Cotroceni

Urmărește-ne pe Google News