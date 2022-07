De fiecare dată când ceva nu o mai mulțumește sau când simte nevoia, Daniela Gyorfi apelează fără nicio ezitare la medicul estetician. Cântăreața s-a operat de trei ori la sâni și nici acum nu este mulțumită de rezultat. De asemenea, ea apelat la injecțiile cu botox și acid hialuronic.

„Ce să spun… la sâni nu sunt mulțumită. Am spus și repet, după trei operații, pentru că trei am, nu pot să spun că sunt mulțumită în totalitate. Recunosc că nu cred că mi-aș mai face în momentul ăsta o operație, dar trebuie să îmi schimb protezele iar și tot stau și mă gândesc.

Aceste intervenții, de exemplu fațetele dentare, sunt absolut normale. Nu poți să ai dinții negri, galbeni, stricați și să rămâi cu ei pe viață, nu poți să ai riduri. În concepția mea, dacă pot să fac ceva pentru mine, pentru confortul meu, clar. Anii își spun cuvântul, 53 de ani sunt 53 de ani, nu mai poți să fii ca la 20, dar poți să arăți bine. Se poate și mai bine, dar se poate și mai rău. Sunt ok cu mine, am foarte multe defecte pe care nu o să vi le spun. Am celulită, tot timpul am avut celulită, dar fac tot felul de chestii ca să mă simt bine, în special acum, când o am pe Maria, ca să îi dau un exemplu. Aici nu este vorba despre operații estetice, cât este vorba despre îngrijire. Dacă există tehnologii prin care tu poți să te simți mai bine sau să îți modifici anumite lucruri care nu îți plac sau nu te avantajează, de ce să nu le faci?”, a spus Daniela Gyorfi în emisiunea de la Kanal D.

