Daniela Gyorfi mărturisește că de-alungul anilor a mers pe încredere în relația de cuplu, astfel că nu și-a controlat niciodată partenerul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu l-am căutat niciodată în telefon, mi se pare foarte urât. Nu l-am căutat în pantaloni, să-i fur bani, să fac niște lucruri care nu, nu au fost în creșterea mea, și nu fac lucrurile astea și consider că cu cât îți dorești să acaparezi un om și stai pe capul lui și îl sufoci, cu atât îl pierzi mai mult, lasă omului liberul arbitru să decidă el pentru el dacă vrea să stea cu tine sau dacă îi este bine în altă relație” , a declarat Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi a dezvăluit că ea și George Tal nu mai dorm în aceeași cameră de multă vreme. „Eu oricum dorm separat, el are camera lui și eu camera mea. De la începutul începutului, de când ne-am cunoscut, el are o problemă, te superi, nu te superi, dar toată lumea știe că sforăi.

Eu dorm ca o… știi, deci pentru mine și dacă aud orice, eu mă trezesc și atunci eu trebuie să am un somn, pentru că muncesc, am multe spectacole și așa mai departe, eu trebuie să fiu odihnită. Am avut și posibilitate, multe camere, acum ne-am luat un apartament mare, el are camera lui, Maria are camera ei, eu camera mea, dar eu dorm cu Maria”, a explicat Daniela Gyorfi, în cadrul unu podcast pe YouTube.