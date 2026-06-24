Vedeta de teatru și film a vorbit despre proiectele sale, subtilitățile jocului actoricesc și despre rolul pe care și l-a dorit toată viața. Recent, a fost nominalizată la Premiile Gopo 2026, pentru rolul Alina din lungmetrajul „Comatogen”.

„Nominalizările sunt în sine un premiu, pentru că ele sunt date de o comisie de specialiști, iar premiile sunt votate de aproape 700 de oameni din industrie, oameni care au făcut și fac filme. Sunt extrem extrem de bucuroasă că regizorul Igor Cobileanski a ales să facă acest film cu mine, pentru că este un rol așa cu mi-aș fi dorit toată viața.

Atunci când un regizor mă alege, eu din toată inima mea dau tot ce e mai bun din mine, și atunci livrez toate nuanțele pe care le cere, pentru că Igor Cobileanski, la filmul acesta, a cerut nuanțe subtile, dar care au îmbogățit personajul. Noi trebuia să ne ajustăm actoria în așa fel încât în fiecare context să aibă înțelesul potrivit și credibil, ceea ce a fost foarte dificil, dar foarte frumos”, a spus Daniela Nane.

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Actrița joacă Shakespeare și Cehov la Teatrul Bulandra, a montat ca regizor spectacolul sold-out „Minciuna nu are picioare atât de lungi”, la Sala Luceafărul și este director artistic la Teatrul Muzical „Ambasadorii”, unde sunt puse în scenă musicaluri pentru copii și adaptări de operă pentru familii. În plus, ea vrea să readucă în atenția publicului un proiect drag mai vechi, „Pianul cu poeme”.

„Ce poate să fie mai frumos decât să joci Shakespeare și Cehov în aceeași stagiune? Eu în ultimii 20 de ani nu am făcut film, deci n-am făcut cinema. În acești 20 de ani am făcut filme franceze, italienești, un film în Austria, în germană, în limba greacă am făcut un film, dar în limba română, nu”, a mai povestit Daniela Dane.

Vedeta a dezvăluit și că un apel neașteptat a scos la iveală o revelație artistică.

„M-a sunat producătorul, Cristian Gugu, și mi-a spus că Igor Cobileanski face un lungmetraj și că ar vrea să mă vadă pentru rolul principal. Nu știu de ce m-am gândit că va face o comedie. M-am gândit că probabil m-a văzut în teatru în vreo comedie și eram bine și mă cheamă la casting. Și nu era comedie! Producătorul mi-a trimis scenariul și citindu-l, mă vedeam jucând, ziceai că e scris pentru mine rolul acesta”, și-a mai amintit Daniela Nane.

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